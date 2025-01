Dodici chilometri di percorso, due Comuni attraversati e uniti, un’antica via riportata alla luce e valorizzata. Si sono conclusi i lavori di recupero del “Sentiero Mattinata-Monte Saraceno-Monte Sant’Angelo”, l’ultimo degli 11 itinerari ripristinati grazie al progetto Intervento 2.6 – Misura 19 – Sottomisura 19.2 PSR Puglia, coordinato dal GAL Gargano Agenzia di Sviluppo.

Questo progetto di manutenzione e valorizzazione ha riportato in vita un antico tracciato che attraversa i territori di Mattinata e Monte Sant’Angelo, offrendo l’opportunità di scoprire luoghi di grande interesse storico, naturalistico e paesaggistico.

Un percorso tra paesaggi mozzafiato

Il sentiero, lungo circa 12,2 chilometri, si snoda attraverso le località Le Monache, Punta Rossa, Monte Saraceno, Piano di Mattinata, Trappeto Mangini, Carminello, Monte Acuto, Rizzo e Narcisi.

Il punto di partenza si trova nel Comune di Mattinata, presso Le Monache, dove termina la strada comunale costiera della piana. Da qui, il percorso pedonale inizia con una salita caratterizzata da scaloni in pietra, per poi proseguire su un tracciato pianeggiante che offre una splendida vista sulla costa e sugli oliveti di Mattinata. Raggiunta Punta Rossa, il sentiero si inerpica attraverso la macchia mediterranea, conducendo alla cima di Monte Saraceno, da cui si possono ammirare le falesie e la costa che si estende fino ai lidi di Macchia.

La necropoli di Monte Saraceno

Sul crinale di Monte Saraceno si trova l’antica necropoli dauna, risalente al IX secolo a.C., con oltre 500 tombe e resti di un insediamento abitativo. Da qui, il percorso prosegue lungo una carrareccia sterrata per poi imboccare un antico sentiero che scende verso la piana degli ulivi secolari di Mattinata, regalando panorami spettacolari.

Attraverso la Valle Carbonara

Il sentiero si sviluppa in parte lungo strade comunali a basso traffico e in parte su vecchi tracciati che conducono alla pista di servizio della Valle Carbonara. Qui, per circa 2,5 chilometri, il percorso segue il tracciato della valle, passando sotto il ponticello della superstrada, fino a raggiungere l’antico sentiero vicinale Narcisi, che sale il versante settentrionale della valle attraverso la località Carminello.

Questo tratto è particolarmente suggestivo: si possono osservare i tagli nella roccia realizzati per creare il sentiero e i tombini lavorati in pietra. La vegetazione varia tra lecci, macchia mediterranea e pinete di Pino d’Aleppo, offrendo un’esperienza immersiva nella natura.

Verso Monte Sant’Angelo

Il percorso prosegue in direzione di Monte Sant’Angelo, alternando tratti di carrareccia e sentieri a mezza costa che regalano viste spettacolari sulla Valle Carbonara e sul versante meridionale del Gargano. Lungo il cammino si incontrano elementi tipici della campagna garganica, come muri a secco, pagliai, cisterne e grotte.

Dopo aver attraversato le località Rizzo e Narcisi, tra mandorleti, timo e macchia mediterranea, si raggiunge il cimitero di Monte Sant’Angelo. Qui, dopo aver superato il rimboschimento di conifere che lo circonda, il sentiero termina.

Aree di sosta e segnaletica

I lavori di recupero hanno incluso la creazione di aree di sosta attrezzate, l’installazione di segnaletica informativa (bacheche, frecce segnavia, tabelle esplicative) e l’aggiunta di staccionate nei punti più critici.

Un viaggio tra storia e bellezza

Questo itinerario non solo collega Mattinata e Monte Sant’Angelo attraverso un percorso immerso nella natura, ma permette anche di esplorare l’area archeologica di Monte Saraceno, con affacci mozzafiato sulla spiaggia di Mattinata. Un sentiero che unisce storia, paesaggi incantevoli e un’opportunità unica per scoprire le meraviglie del Gargano.

Lo riporta ambienteambienti.com.