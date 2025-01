Rimini, arrestato il latitante foggiano Salvatore Di Summa: fine di una fuga lunga anni

Si è conclusa a Rimini, nel quartiere di Viserba, la latitanza di Salvatore Di Summa, 55 anni, originario di Poggio Imperiale, ritenuto dagli inquirenti una figura centrale della criminalità locale. L’uomo è stato fermato giovedì scorso durante un controllo di routine effettuato da una pattuglia dei Carabinieri. Alla richiesta dei documenti, Di Summa avrebbe esibito una carta d’identità contraffatta, riportante generalità riconducibili ad altre persone. Insospettiti, i militari lo hanno condotto in caserma, dove ulteriori accertamenti hanno permesso di identificarlo con certezza.

Su Di Summa pendeva una condanna definitiva a sette anni di reclusione per reati legati al traffico di droga, detenzione illegale di armi e lesioni personali. L’uomo era ricercato da tempo ed era riuscito a sfuggire alla cattura grazie a documenti falsi e identità fittizie. Il nome di Salvatore Di Summa era già noto alle cronache giudiziarie: nel 2017 fu destinatario di un maxi sequestro di beni, per un valore complessivo di 400 mila euro, operato dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza.

Tali beni, successivamente confiscati, comprendevano immobili, veicoli e conti bancari riconducibili al 55enne, ritenuto coinvolto in attività illecite di stampo criminale. Grazie al lavoro dei Carabinieri, la latitanza di Di Summa è terminata. Dopo l’arresto, l’uomo è stato trasferito in carcere, dove sconterà la pena inflitta. Un’operazione che segna un importante colpo alla criminalità locale, riportando all’attenzione la necessità di un costante controllo del territorio e di un’attività investigativa incisiva per contrastare i fenomeni di illegalità radicati.

Lo riporta telesveva.it