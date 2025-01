San Giovanni Rotondo, disagio e sicurezza a rischio per delle strade dissestate

I residenti di Via Papa Giovanni XXIII a San Giovanni Rotondo sono ormai esasperati dalla situazione di grave disagio che da tempo affligge la loro zona. Le strade, in condizioni di assoluto dissesto, sono piene di buche che rendono il transito difficile e pericoloso, non solo per i mezzi di trasporto ma anche per i pedoni, i bambini e i ciclisti. La mancanza di asfaltatura e la polvere che entra nelle abitazioni durante la stagione estiva stanno creando seri disagi alla qualità della vita. Francesco Pio, residente nella zona, ha descritto la situazione come “insostenibile”, evidenziando i problemi quotidiani a cui le famiglie devono far fronte.

Nonostante la presenza di marciapiedi e impianti di illuminazione, l’asfalto resta un elemento fondamentale che manca, creando non solo difficoltà per la circolazione ma anche un rischio costante per la sicurezza pubblica. “Ogni giorno affrontiamo difficoltà nel muoverci con i mezzi. L’aria è pessima, specialmente d’estate con la polvere che entra nelle case”, ha raccontato. Nonostante i vari tentativi di sollevare il problema, non è ancora chiaro a chi spetti la responsabilità per la mancata asfaltatura. Francesco ha recentemente inviato una comunicazione PEC al Sindaco di San Giovanni Rotondo chiedendo chiarimenti sul responsabile e sui tempi di intervento, ma attende ancora una risposta ufficiale. La mancanza di un riscontro rende ancora più difficile per i residenti capire come procedere.

La situazione ha sollevato preoccupazione non solo tra i residenti ma anche tra le autorità locali, che sono ora chiamate a prendere provvedimenti per risolvere il problema in tempi rapidi. La sicurezza e il benessere dei cittadini non possono più essere ignorati, e la richiesta dei residenti di Via Papa Giovanni XXIII è chiara: un intervento urgente per mettere fine ai disagi e garantire una qualità della vita migliore per tutte le famiglie della zona. Con la speranza che la situazione venga presa seriamente in considerazione, i residenti chiedono che il loro caso venga portato all’attenzione del pubblico e delle autorità competenti, affinché vengano adottate soluzioni concrete e tempestive.