Sicurezza sulla SSV del Gargano: oltre 1000 firme raccolte in meno di 48 ore - Fonte Immagine: GarganoTV

La petizione online per migliorare la sicurezza sulla Strada a Scorrimento Veloce (SSV) del Gargano ha già superato le 1000 firme in meno di due giorni dal lancio. L’iniziativa è stata promossa dai Consiglieri Comunali di diversi comuni garganici: Michele Sementino e Daniele Cusmai (Vico del Gargano), Francesco Tavaglione e Michele Trocano (Peschici), Pietro Colecchia, Michele d’Atri e Angelo Valente (Ischitella), Rocco Ruo, Giuseppe Gentile e Michele Trombetta (Carpino) e Michele Azzellino (Rodi Garganico).

I promotori hanno annunciato che, a partire da oggi, saranno disponibili anche moduli cartacei per consentire ai cittadini di firmare la petizione in tutti i comuni del territorio.

Un incontro con il Prefetto per discutere le criticità

L’impegno dei Consiglieri Comunali ha portato a un immediato confronto con il Prefetto di Foggia, che ha convocato i promotori per un incontro il 23 gennaio alle 16:30 presso il Palazzo della Prefettura. I Consiglieri hanno espresso grande soddisfazione per la disponibilità e l’attenzione dimostrata dal Prefetto, sottolineando l’importanza di questo appuntamento per affrontare le problematiche della SSV e individuare soluzioni concrete.

Monitoraggio dei rischi e archiviazione dei dati

I Consiglieri stanno conducendo un attento monitoraggio della strada, raccogliendo dati sugli incidenti e sui punti più critici. Particolare attenzione è rivolta ai tratti dove l’attraversamento di animali selvatici rappresenta un pericolo costante per gli automobilisti, una situazione che si è trasformata in una vera emergenza. L’obiettivo è creare un archivio dettagliato che possa guidare interventi mirati per aumentare la sicurezza stradale.

Un impegno concreto per il territorio

L’iniziativa è stata accolta positivamente dai cittadini, che vedono in essa un segnale tangibile di attenzione verso i problemi quotidiani di un territorio già penalizzato dalla mancanza di infrastrutture e di adeguati collegamenti pubblici.

“La nostra richiesta è chiara: i residenti, i turisti e chiunque percorra questa strada devono poter viaggiare in sicurezza, senza rischiare la vita ogni volta che si trovano sulla SSV del Gargano,” affermano i rappresentanti locali.

I Consiglieri hanno inoltre precisato che la loro azione non si contrappone alle iniziative portate avanti in passato dai Sindaci, ma intende integrarsi con esse, con l’obiettivo comune di ottenere risultati concreti.

La petizione mette al centro le istanze dei cittadini, ribadendo il diritto di tutti a infrastrutture sicure e adeguate.

Lo riporta fuoriporta.info.