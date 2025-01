Vendere casa a Foggia: quanto tempo in media e un confronto con Milano e Bologna - Fonte Immagine: FoggiaToday

Il mercato immobiliare italiano ha registrato, a luglio 2024, un tempo medio di vendita degli immobili nelle grandi città pari a 105 giorni, in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente. Secondo l’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa, Bologna e Milano si distinguono per la rapidità delle transazioni, con tempi medi rispettivamente di 68 e 81 giorni, sebbene in aumento di 12 e 13 giorni rispetto all’anno precedente. Al contrario, Genova e Palermo presentano i tempi di vendita più lunghi, con 138 e 128 giorni rispettivamente.

Nei capoluoghi di provincia, il tempo medio per vendere un immobile è di 131 giorni, leggermente superiore ai 129 giorni registrati l’anno precedente. Nell’hinterland delle metropoli, i tempi di vendita sono aumentati da 139 a 146 giorni. Questo lieve peggioramento è attribuibile a una maggiore cautela da parte degli acquirenti, soprattutto per specifiche tipologie immobiliari.

Per quanto riguarda Foggia, i dati specifici sui tempi di vendita non sono attualmente disponibili. Tuttavia, è noto che i prezzi degli immobili residenziali in vendita a Foggia hanno registrato un aumento dell’1,41% a dicembre 2024 rispetto allo stesso mese del 2023, passando da €1.137 a €1.153 al metro quadro.

Questo incremento potrebbe indicare una domanda stabile o in crescita, influenzando positivamente i tempi di vendita nella zona.

In generale, i tempi di vendita degli immobili in Italia variano in base a diversi fattori, tra cui la localizzazione geografica, la tipologia di immobile e le condizioni del mercato locale. Ad esempio, a Milano, nel marzo 2023, il tempo medio di vendita era di circa 2,9 mesi, mentre a Bari e Venezia si attestava intorno ai 5,2 mesi.

Queste differenze sottolineano l’importanza di considerare le specificità locali quando si analizzano le tempistiche di vendita nel mercato immobiliare italiano.