“Pur ponendo sempre come pensiero principale quello del lavoro, il Vitulano Drugstore Manfredonia non ha potuto evitare di venire a contatto con varie voci riguardanti la sua attuale situazione societaria. Il direttivo tiene a smentire con forza tutti i rumor dell’ultimo periodo ed afferma, anzi, con convinzione di essere in un momento di stabilità e sicurezza.”

Il club vuole rasserenare i suoi appassionati ed ha accolto con spirito propositivo e di miglioramento le critiche costruttive emerse dall’ambiente, consci che sono nate da una sincera preoccupazione nonché affetto verso la squadra.

Parlando di roster, giungono ulteriori notizie positive: presto verranno ufficializzate pubblicamente delle acquisizioni di giocatori in grado di contribuire al necessario rafforzamento dell’organico e consentire allo staff tecnico, integrando i nuovi elementi con l’encomiabile gruppo già presente, di proseguire puntando all’obiettivo della salvezza in questa Serie A 2024/25.

A tutti i tifosi un caloroso invito ad assistere al fondamentale scontro diretto della quindicesima giornata (ultima del girone d’andata) al PalaScaloria:

domenica 26 gennaio, alle 20:45, tre punti fondamentali in palio contro l’Active Network. Saranno presto disponibili tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti. Il sostegno della città è quanto di più fondamentale ci possa essere per sostenere questo percorso che porta il nome di Manfredonia in alto in tutta Italia.

Direttivo & Area comunicazione Vitulano Drugstore Manfredonia C5