Foggia. Fusione storica dei Consorzi di Bonifica Pugliesi: 82 nuovi progetti

Foggia. Il 21 gennaio 2025, si è svolta una conferenza stampa significativa per il mondo della bonifica in Puglia, un evento che ha visto la partecipazione di tutti i Consorzi di Bonifica della Regione. Questa giornata ha avuto un forte valore simbolico, unendo le istituzioni, gli esperti del settore e gli stakeholder locali per fare il punto sulla situazione del territorio pugliese, sotto il profilo idrogeologico, ambientale e agricolo. L’incontro ha infatti messo in evidenza l’importanza della gestione e della tutela del territorio da parte dei Consorzi di Bonifica, che rivestono un ruolo cruciale sia nella protezione del suolo che come supporto strategico per il sistema agricolo regionale.

Un’occasione preziosa per presentare le attività svolte dai Consorzi pugliesi e per informare la comunità e gli stakeholder riguardo alla programmazione degli interventi previsti per il futuro. Questi interventi sono considerati essenziali per adempiere agli obblighi istituzionali e garantire una gestione efficace delle risorse idriche e agricole del territorio.

Un punto focale dell’evento è stato il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, che dal 1° gennaio 2024 è operativo, rappresentando una delle realtà più giovani e innovative del panorama della bonifica in Italia. Nato dalla fusione di quattro storici Consorzi di Bonifica pugliesi (Terre d’Apulia, Stornara e Tara, Arneo e Ugento Li Foggi), il Consorzio Centro Sud Puglia gestisce un vasto territorio di circa 1.200.000 ettari, comprendente cinque province e circa 200 comuni. Questo processo di fusione ha dato vita a una delle realtà più grandi d’Europa, che, pur affrontando le sfide iniziali di riorganizzazione e ottimizzazione delle risorse, sta già mostrando i primi risultati positivi.

Una delle attività fondamentali svolte dal Consorzio, in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia, è l’approvazione del Piano Generale di Bonifica. Questo Piano, come previsto dalle leggi regionali, rappresenta uno strumento di pianificazione strategica di fondamentale importanza, volto a individuare gli interventi più urgenti e necessari per la tutela del territorio. L’obiettivo del Piano è definire linee di azione operative che possano supportare la gestione e la crescita del territorio, puntando su un miglioramento continuo delle infrastrutture idriche e sulla protezione ambientale.

Il Piano Generale di Bonifica del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia prevede la realizzazione di 82 progetti suddivisi tra i quattro distretti territoriali: Barese, Tarantino, Nord e Sud Salento. L’importo complessivo stimato per la realizzazione di questi interventi è di circa 755 milioni di euro. Di seguito, i dettagli delle opere previste per ciascun distretto:

Distretto Barese (ex Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia): sono previsti 28 progetti, con un importo stimato di 222.950.000 euro. Questi interventi si concentrano sulla gestione delle acque e la protezione del territorio dall’erosione, con l’obiettivo di garantire una migliore gestione delle risorse idriche per l’agricoltura e la prevenzione dei rischi idrogeologici.

Distretto Nord Salento (ex Consorzio di Bonifica Arneo): 27 progetti con un investimento di 144.000.000 euro. In questo caso, gli interventi mirano a migliorare la gestione delle acque per le colture agricole e la protezione delle terre agricole da alluvioni e fenomeni di siccità.

Distretto Sud Salento (ex Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi): 18 progetti con una previsione di investimento pari a 85.843.000 euro. Le azioni pianificate sono finalizzate principalmente alla salvaguardia delle terre agricole e alla gestione dell’irrigazione in una delle zone più produttive della Puglia.

Distretto Tarantino (ex Consorzio di Bonifica Stornara e Tara): 9 progetti, con un importo previsto di 301.794.974,45 euro. Il piano di interventi in questa area mira a rafforzare la gestione delle risorse idriche e migliorare la sicurezza delle terre agricole.

Il Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, dunque, rappresenta un pilastro fondamentale per il futuro della regione, con un’attenzione particolare alla protezione del territorio e alla sostenibilità delle risorse naturali. L’integrazione delle esperienze e delle risorse dei precedenti Consorzi di Bonifica storici è già un elemento chiave per il successo di questo nuovo modello organizzativo, e gli interventi previsti nel Piano Generale di Bonifica rispecchiano la volontà di garantire un futuro più sicuro e produttivo per le terre agricole pugliesi.

La conferenza stampa del 21 gennaio 2025 ha messo in evidenza come il lavoro sinergico tra i vari attori istituzionali e le risorse destinate alla bonifica possano contribuire a raggiungere risultati concreti e duraturi per la Regione Puglia.