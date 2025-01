Cecilia Sala ha replicato a Bruno Vespa, che su X l’aveva criticata per non aver “sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni” dopo la sua liberazione dal carcere di Evin a Teheran. La giornalista aveva partecipato al programma Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, dove aveva raccontato la sua esperienza. In seguito, è arrivata la reazione di Vespa, che ha sollevato il tema del ringraziamento alla presidente del Consiglio. Sala ha deciso di rispondere con un post chiarendo la sua posizione e precisando quali fossero le sue prime parole dopo la liberazione.

La replica di Cecilia Sala su X

Cecilia Sala ha scritto su X per difendersi dalle accuse di Vespa, sottolineando di aver ringraziato pubblicamente e in più occasioni il governo italiano per l’operato che ha portato alla sua liberazione. A sostegno delle sue parole, ha condiviso una foto della stretta di mano con Giorgia Meloni e il titolo di un articolo che documentava il suo ringraziamento. “Ho ringraziato Giorgia Meloni e il governo con il cuore, pubblicamente e più volte per l’operazione che mi ha liberato – ha scritto la giornalista – Sono state le mie prime parole. Che tristezza cercare di sporcare ora la storia di un successo delle istituzioni italiane.”

Il commento di Bruno Vespa su X

Bruno Vespa, sempre su X, aveva aperto il suo messaggio esprimendo ammirazione per Cecilia Sala: “Ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso.” Inoltre, Vespa aveva fatto riferimento al comportamento della madre di Sala e del suo compagno, Daniele Raineri, durante il giorno della liberazione, sostenendo che avessero impedito a Renato Sala, padre della giornalista, di commentare l’evento insieme al ministro Tajani. “Il giorno della liberazione, la madre e il compagno di Cecilia hanno impedito al padre, quel gentiluomo di Renato Sala, che era già nel cortile di via Teulada, di parlare nei Cinque minuti con il ministro Tajani. A voi il commento”, aveva scritto Vespa, facendo capire che avrebbe voluto invitare Renato Sala nella sua trasmissione, ma che alla fine non era stato possibile.

Lo riporta FanPage.