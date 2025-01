La scadenza del 4 gennaio 2024 ha segnato un momento critico per le imprese del settore meccatronico. Come previsto dalla legge 224/12, le aziende abilitate solo alle attività di meccanica e motoristica o a quelle di elettrauto dovevano adeguarsi entro questa data. I direttori tecnici non in possesso dei requisiti richiesti erano obbligati a frequentare un corso formativo di 40 ore per ottenere l’abilitazione completa. La mancata regolarizzazione ha comportato la sospensione dell’attività, lasciando una scia di incertezza e difficoltà economica.

A Foggia, su 764 imprese del settore, ben 220 non hanno provveduto nei termini a regolarizzare la propria posizione. Di conseguenza, 220 artigiani si sono visti sospendere l’attività, causando la perdita di oltre 400 posti di lavoro. Un colpo durissimo per una provincia già alle prese con una ripresa economica fragile.

Una situazione critica: sequestri e sospensioni

La situazione è ulteriormente peggiorata con l’avvio di attività ispettive in alcuni comuni, che hanno portato al sequestro di attrezzature e officine di artigiani che, per evitare licenziamenti, hanno continuato a lavorare nonostante l’incertezza normativa. Le imprese colpite rappresentano un patrimonio di competenze tecniche ed imprenditoriali che rischia di andare perso a causa di inadempienze amministrative.

CNA chiede una nuova proroga

Il 16 gennaio, nel corso di un’audizione al Senato, le associazioni dell’artigianato, tra cui la CNA, hanno richiesto l’inserimento di una proroga definitiva per il riconoscimento del titolo di meccatronico all’interno del decreto Milleproroghe. Una misura essenziale per dare respiro a un settore fondamentale per l’economia locale.

La CNA di Foggia ha sottolineato l’importanza del settore, che conta oltre 760 imprese nella riparazione e manutenzione auto, pari al 7% delle aziende artigiane della provincia. Di queste, il 26% – circa 200 aziende – rischia la chiusura, con un potenziale licenziamento di oltre 400 lavoratori tra titolari e dipendenti.

“È come se la FPT di Foggia decidesse di licenziare un quarto dei propri dipendenti”, evidenzia il direttore provinciale della CNA, Antonio Trombetta, che ha scritto ai parlamentari della provincia chiedendo un impegno concreto affinché la richiesta venga accolta nella Legge di conversione del decreto Milleproroghe.

Il peso economico del settore

La chiusura di un quarto delle imprese del settore riparazione auto rappresenterebbe un duro colpo per l’economia provinciale. Il rischio è quello di perdere un comparto che non solo offre occupazione, ma garantisce anche un servizio essenziale per la mobilità e la sicurezza dei cittadini.

L’intervento del governo, auspicato dalla CNA e dalle altre associazioni di categoria, potrebbe riaprire uno spiraglio per centinaia di famiglie e salvare un settore strategico per il territorio.