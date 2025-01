I Duran Duran in concerto a Bari il 18 giugno

A 40 anni dalla loro prima storica esibizione in Italia, nel 1985 al Festival di Sanremo con “The Wild Boys”, e a 38 anni dal live all’Arena della Vittoria di Bari, i Duran Duran torneranno nel capoluogo pugliese, alla Fiera Del Levante, il 18 giugno 2025. L’evento è prodotto da Bass Culture srl e da Nuova Fiera del Levante in collaborazione con D’Alessandro e Galli. Radionorba, in qualità di partner ufficiale, racconterà l’attesa per il concerto attraverso i suoi canali. I biglietti per il concerto saranno messi in vendita venerdì 24 gennaio su ticketone.it.

Inseriti nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2022, i Duran Duran hanno venduto più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo durante la loro illustre carriera di quattro decenni. Con 18 singoli in classifica negli Stati Uniti, 21 successi nella Top 20 del Regno Unito e ripetuti successi nelle classifiche italiane, da ultimo con il loro ultimo album in studio, la band britannica si è affermata come uno dei gruppi più influenti e duraturi della storia della musica.

La band è guidata dal carismatico cantante Simon Le Bon, affiancato dal tastierista Nick Rhodes, dal bassista John Taylor e dal batterista Roger Taylor. Nel 2023, il gruppo britannico ha pubblicato il suo 16esimo album in studio, Danse Macabre, una raccolta di nuove canzoni, versioni rivisitate dei loro successi e cover. Negli spettacoli italiani non mancheranno brani ormai leggendari della band, tra cui Save a prayer, Girls on Film, The Wild Boys, The Reflex, Ordinary World, Come Undone e Rio.

Lo riporta l’ANSA