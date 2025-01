Inclusione e sostenibilità: il progetto “Stasera mi butti… ma nel contenitore giusto!” fa tappa a Piazza del Popolo

Un momento di confronto e collaborazione ha preso vita questa mattina presso la sede di ASE S.p.A., dove si è svolto un incontro formativo e informativo con le associazioni culturali e sociali coinvolte nel progetto “Stasera mi butti… ma nel contenitore giusto!”.

L’incontro, che ha visto la partecipazione di realtà come Delfino, Anffas, Pyschè e Polivalente Tricarico, è stato un’occasione cruciale per condividere obiettivi e strategie. I partecipanti, tra cui anche i ragazzi delle associazioni, hanno contribuito con idee e proposte per rafforzare il progetto, che mira a promuovere una raccolta differenziata più consapevole e inclusiva.

Domenica 26 gennaio, dalle 10:00 alle 13:00, il progetto entrerà nel vivo con un evento in Piazza del Popolo. Qui i ragazzi e le associazioni distribuiranno materiale informativo alla cittadinanza, sensibilizzando sull’importanza del corretto conferimento del vetro.

Oltre a rappresentare un passo avanti verso una gestione più efficiente dei rifiuti, l’iniziativa evidenzia l’importanza dell’inclusione sociale: attribuire un ruolo attivo a tutti i membri della comunità dimostra come ogni cittadino possa dare il proprio contributo per costruire un futuro più sostenibile e coeso.

“Stasera mi butti… ma nel contenitore giusto!” si distingue non solo per le azioni concrete volte a migliorare la raccolta differenziata, ma anche per la sua visione che mette al centro le persone. Partecipazione attiva, sensibilizzazione e impegno sociale sono i pilastri di questo progetto, che rappresenta un esempio virtuoso di come unire tutela ambientale e valori comunitari.

L’appuntamento di domenica sarà quindi un momento di incontro, educazione e condivisione, con la speranza di ispirare comportamenti sempre più responsabili e consapevoli.

