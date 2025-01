Dopo il successo delle precedenti stagioni e un tour che ha raggiunto anche Milano, “La Milite Ignota” torna a Foggia per affrontare, con intensità e sensibilità, il tema della violenza di genere. Lo spettacolo, scritto da Enrico Cibelli, diretto da Pierluigi Bevilacqua e interpretato magistralmente da Ramona Genna, sarà in scena il 25 gennaio alle 21:00 e il 26 gennaio alle 19:00, presso il teatro di Via Castiglione 49, nell’ambito della rassegna “Eventi Impertinenti 24/25” della Piccola Compagnia Impertinente.

“La Milite Ignota” non è soltanto una rappresentazione teatrale, ma un’esperienza emotiva che penetra nel profondo dell’animo umano, esplorando la violenza di genere e la ricerca di identità. Ispirato a un fatto di cronaca avvenuto a Firenze nel 2008, lo spettacolo racconta la storia di una giovane donna che, dopo essere stata vittima di una violenza di gruppo, si rifugia nell’oblio. Un racconto di lotta, coraggio e il desiderio di sparire, che prende vita nel titolo stesso, simboleggiando sia la volontà della protagonista di farsi dimenticare, sia la sua battaglia.

Pierluigi Bevilacqua, regista dello spettacolo, spiega: “Abbiamo scelto di riproporre questo lavoro perché il tema trattato rimane ancora estremamente attuale e capace di suscitare una riflessione profonda, anche dopo la fine dello spettacolo. La violenza contro le donne è un argomento che non è stato ancora esplorato in modo completo. In questa nuova versione, abbiamo voluto focalizzarci maggiormente sulla recitazione, creando un incontro diretto tra l’attrice e il pubblico, in cui il racconto senza filtri diventa il cuore pulsante della narrazione.”

Il monologo di Ramona Genna è un viaggio struggente e onirico attraverso la mente di una vittima, un grido silenzioso che esplora la ricerca di conferme sul proprio valore e talento. “La Milite Ignota” si propone come uno spettacolo necessario, che invita alla riflessione su questioni urgenti e fondamentali della nostra società. A causa dei temi trattati, è consigliato a un pubblico adulto.

Il regista, Pierluigi Bevilacqua, sottolinea anche un aspetto cruciale relativo alla percezione sociale della violenza di genere. “Anche a distanza di anni, permane l’inquietante tendenza a colpevolizzare la vittima, attribuendo la responsabilità alla ‘provocazione’ della donna. Con questo spettacolo vogliamo scuotere il pubblico, eliminando ogni filtro tra l’attrice e lo spettatore. Il nostro scopo è stimolare una discussione che possa portarci a comprendere quanto ci sia ancora da fare, a livello pratico, quotidiano, e non solo ideologico o legislativo. Il feedback del pubblico è sempre stato forte, con reazioni emotive intense che testimoniano l’impatto diretto della performance.”

Per maggiori dettagli su biglietti e prenotazioni, è possibile contattare i numeri 329.3848435 e 0881.1961158 o scrivere a info@piccolacompagniaimpertinente.com.

Lo riporta Puglialive.net.