Manfredonia. Cittadini a StatoQuotidiano: “Orribile, gatto bianco e nero gettato nel torrente a Siponto, trovate i responsabili”

Manfredonia: Gatto gettato nel torrente, caccia ai responsabili

Manfredonia, 21 gennaio 2025 – Un episodio di violenza contro un animale ha sconvolto la comunità di Manfredonia. Nella serata di ieri, un gatto bianco e nero è stato gettato nel torrente da ignoti. Un testimone, da lontano, avrebbe ripreso la scena con un video che ora potrebbe rivelarsi fondamentale per identificare i responsabili di questo atto crudele.

L’episodio è avvenuto in una zona che, a quell’ora, era poco frequentata. Nonostante ciò, sembra che alcune persone siano state testimoni dell’accaduto o abbiano notato movimenti sospetti.

Appello alla comunità: “Chi sa, parli”

L’appello è rivolto a chiunque abbia assistito alla scena o sia a conoscenza di elementi utili per risalire agli autori di questo gesto. “Non possiamo tollerare atti di violenza sugli animali – dichiarano i cittadini indignati – chi ha informazioni si faccia avanti”.

Il video, che circola tra i residenti, potrebbe essere determinante per incastrare i colpevoli. Tuttavia, le forze dell’ordine invitano chiunque ne sia in possesso a consegnarlo alle autorità competenti per avviare le indagini ufficiali.

La tutela degli animali come priorità

L’episodio ha suscitato forte indignazione tra gli abitanti di Manfredonia e sui social network, dove in molti chiedono giustizia per il povero animale. Organizzazioni locali per la protezione degli animali si sono già attivate per sensibilizzare l’opinione pubblica e per offrire supporto nelle ricerche.

La violenza contro gli animali è un reato punito dalla legge, e l’intera comunità si augura che i responsabili vengano identificati e puniti per il loro gesto.

Un invito alla riflessione

Questo fatto rappresenta l’ennesimo episodio che solleva interrogativi sul rispetto per gli animali e sulla necessità di promuovere una cultura di maggiore consapevolezza e responsabilità. Le autorità cittadine sono chiamate a rafforzare i controlli e a diffondere campagne di sensibilizzazione per prevenire simili atti di crudeltà.

La speranza è che la giustizia faccia il suo corso e che episodi come questo non si ripetano più.