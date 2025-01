Manfredonia. Maxi-condanna per traffico di droga: sei imputati colpevoli, pene fino a 5 anni

Foggia, 21 gennaio 2025. Con provvedimento del 20 gennaio 2025, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Foggia, dott.ssa Cecilia Massarelli, ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di sei imputati coinvolti in un’ampia inchiesta su traffico di stupefacenti. Le pene comminate, lette in udienza il 20 gennaio 2025, segnano un capitolo cruciale nella lotta al crimine organizzato nella provincia di Foggia.

L’udienza, conclusasi con la lettura del dispositivo, ha visto il GUP accogliere in larga parte le richieste dell’accusa, ridefinendo alcune delle contestazioni a carico degli imputati. I sei soggetti sono stati riconosciuti responsabili di reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti, con pene diversificate in base al ruolo svolto nell’organizzazione e alla gravità delle condotte.

Si fa riferimento a un’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, prosecuzione di una ulteriore indagine della Compagnia di Manfredonia, che aveva portato, nel febbraio 2022, all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di tre persone accusate di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione aveva consentito di documentare, da gennaio ad agosto del 2023, un florido traffico di cocaina e hashish, venduti sia all’ingrosso che al dettaglio nella città di Manfredonia, nonché di accertare il ricorso alla violenza e a minacce di ritorsioni da parte di un indagato nei confronti di 2 vittime, per la riscossione di un debito di oltre 2mila euro maturato per l’acquisto di droga, poi saldato in almeno due tranche.

A riscontro delle attività condotte, nel corso delle indagini 2 persone erano state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e 7 assuntori sono stati segnalati alla Prefettura di Foggia.

Le condanne

Alessio Del Nobile : condannato a 5 anni e 20 giorni di reclusione, oltre a una multa di 21.400 euro. Del Nobile è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e dichiarato in stato di interdizione legale per la durata della pena.

: condannato a 5 anni e 20 giorni di reclusione, oltre a una multa di 21.400 euro. Del Nobile è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e dichiarato in stato di interdizione legale per la durata della pena. Matteo Bottalico : condannato a 4 anni, 1 mese e 20 giorni di reclusione e a una multa di 18.000 euro. Gli è stata inoltre inflitta l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

: condannato a 4 anni, 1 mese e 20 giorni di reclusione e a una multa di 18.000 euro. Gli è stata inoltre inflitta l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Giuseppe Guerra : condannato a 4 anni e 10 giorni di reclusione, con una multa di 18.100 euro e un’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

: condannato a 4 anni e 10 giorni di reclusione, con una multa di 18.100 euro e un’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Bartolomeo De Benidittis : condannato a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, con una multa di 4.400 euro. Gli è stata concessa la sospensione condizionale della pena, portando alla cessazione della misura cautelare nei suoi confronti.

: condannato a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni di reclusione, con una multa di 4.400 euro. Gli è stata concessa la sospensione condizionale della pena, portando alla cessazione della misura cautelare nei suoi confronti. Libero Caputo : condannato a 4 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione e a una multa di 19.000 euro. Caputo è stato assolto dal reato ascrittogli al capo 9.7 “perché il fatto non sussiste”. Tuttavia, gli è stata inflitta l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni.

: condannato a 4 anni, 3 mesi e 10 giorni di reclusione e a una multa di 19.000 euro. Caputo è stato assolto dal reato ascrittogli al capo 9.7 “perché il fatto non sussiste”. Tuttavia, gli è stata inflitta l’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni. Elia Fatone: condannato a 1 anno e 8 mesi di reclusione, con una multa di 4.000 euro.

Misure accessorie e confisca

Il giudice ha disposto, inoltre, la confisca e la distruzione di tutto il materiale sequestrato durante le indagini. Gli imputati dovranno farsi carico delle spese processuali e, ove dovute, di quelle legate alla custodia cautelare.

La sentenza arriva a conclusione di un processo che ha fatto luce su un complesso sistema di traffico di droga, con operazioni che coinvolgevano diversi centri della provincia di Foggia, tra cui Manfredonia e San Giovanni Rotondo. L’indagine, iniziata anni fa, ha permesso di ricostruire una rete di attività illecite che ha avuto un impatto significativo sul territorio.

Il giudice ha fissato in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni della sentenza, durante il quale i termini di custodia cautelare saranno sospesi.

La provincia di Foggia, spesso teatro di episodi di criminalità organizzata, osserva con attenzione gli sviluppi di un caso che potrebbe rappresentare un punto di svolta nella tutela della legalità e della sicurezza del territorio.