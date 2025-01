Manfredonia. Storia a lieto fine per Gino solidarietà e amore per un amico a quattro zampe - ph Maria Teresa Valente

Manfredonia celebra una straordinaria storia di amore e solidarietà con il lieto fine della vicenda di Gino, un dolce cane che ha finalmente trovato una nuova casa grazie a una catena di cuori generosi.

Lucia Castigliego è la protagonista di questo gesto di grande umanità: ha accolto Gino nella sua famiglia, donandogli una seconda possibilità e tanto amore. “È un’emozione indescrivibile poter dare a un animale una nuova vita,” ha dichiarato Lucia.

Il passaggio a una nuova vita per Gino non sarebbe stato possibile senza il supporto di Mariella Ciliberti, che lo ha accompagnato verso la sua nuova dimora con dedizione e sensibilità. “Ogni volta che vedo un animale trovare una casa, è come vedere un piccolo miracolo,” ha raccontato Mariella.

Un plauso speciale va all’instancabile lavoro dell’Enpa Manfredonia, che ogni giorno si impegna con passione per garantire assistenza e una seconda opportunità agli animali in difficoltà.

Maria Teresa Valente, assessore comunale di Manfredonia, ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti i protagonisti di questa straordinaria catena di amore. “Questo è un bellissimo esempio di come la collaborazione e la solidarietà possano trasformare vite,” ha dichiarato l’assessore. “Grazie a Lucia, Mariella e l’Enpa Manfredonia per il loro prezioso contributo. È stato un vero gioco di squadra e una testimonianza del grande cuore della nostra comunità.”

Quella di Gino è una storia che tocca il cuore e dimostra che, insieme, possiamo fare la differenza, anche per i più piccoli e indifesi tra noi.