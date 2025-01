BRINDISI, 21 gennaio 2025 – Luigi Borracino, 20 anni, è stato ascoltato oggi in aula durante il processo per l’omicidio del 19enne Paolo Stasi, avvenuto il 9 novembre 2022 a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Il giovane, già condannato in primo grado dal tribunale dei Minori di Lecce, ha ricostruito i fatti davanti alla Corte d’Assise di Brindisi, negando di aver avuto l’intenzione di uccidere la vittima.

Secondo quanto dichiarato da Borracino, quella tragica giornata avrebbe dovuto essere un normale incontro per ritirare della droga. Tuttavia, il giovane ha raccontato che quando arrivò nell’appartamento di Paolo Stasi, scoprì che mancavano cocaina e marijuana.

“Gli tirai uno schiaffo perché mi disse che si era stancato della situazione e che voleva chiamare i carabinieri”, ha spiegato Borracino.

L’omicidio è avvenuto dopo un acceso litigio tra i due, legato alle attività di spaccio di stupefacenti. Borracino ha affermato di aver agito solo per “spaventare” Stasi, ma di non aver mai voluto causargli la morte.

Il giovane era accusato di detenzione e spaccio di droga, reati per i quali è ancora sotto processo insieme ad altre cinque persone, tra cui la madre della vittima, che è costituita parte civile nel procedimento.

Il legale della famiglia di Paolo Stasi, l’avvocato Domenico Attanasi, ha ribadito la gravità dell’episodio e il dolore della famiglia, che ha perso un figlio in circostanze drammatiche. Il caso prosegue, con la Corte d’Assise di Brindisi chiamata a valutare la posizione dell’imputato e degli altri coinvolti.

Lo riporta l’Ansa Puglia.