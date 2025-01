Pierpaolo Spollon al Roma Teatro di Cerignola con 'Quel che provo dir non so'

L’attore padovano Pierpaolo Spollon, amatissimo dal pubblico televisivo per la partecipazione a fiction di successo come Blanca, Doc-Nelle tue mani e Che Dio ci aiuti, arriva al Roma Teatro di Cerignola, mercoledì 22 gennaio alle 21.00, con “Quel che provo dir non so” che ha subito registrato il sold out. Un one man show, diretto da Mauro Lamanna, in cui l’attore propone al pubblico una riflessione in chiave leggera e divertente su un argomento rilevante e complesso: il mondo delle emozioni umane. Un monologo autoironico dove Spollon mescola ilarità e profondità, rendendo l’esperienza teatrale sorprendente e intima.

Lo spettacolo nasce dopo la lettura di un saggio che evidenziava come il 70% dei casi di depressione giovanile derivasse dall’incapacità di riconoscere le proprie emozioni. Di qui l’esigenza di Spollon di tirarle fuori, di sviscerarle, partendo proprio dalle sue.

“Lungi da me fare un’autobiografia della mia vita – racconta Spollon – perché ho 36 anni e non ho niente da insegnare a nessuno. Però ho visto che nella mia vita c’è stato un momento nel quale non mettevo attenzione alle emozioni, non mi fermavo a rifletterci e le cose sono andate a scatafascio”.

Sul palco, insieme al protagonista, ci saranno tanti colori, uno schermo e la musica. “Dopo aver visto ed apprezzato Pierpaolo Spollon a teatro, ho voluto fortemente che fosse uno degli ospiti di questa rassegna. Siamo molto felici – aggiunge la direttrice del Roma Teatro Simona Sala – di essere, insieme a Brindisi,l’unico teatro del Sud ad ospitare questo spettacolo che è un elogio delleemozioni. ‘Quel che penso dir non so’ riesce a esprimerle con una profondità straordinaria e allo stesso tempo con leggerezza e ironia. Vogliamo offrire al nostro pubblico un’esperienza che tocchi il cuore, che inviti alla riflessione e sappia emozionare e divertire.”

Per tutte le info chiamare il numero 338.2511672 o rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18.00 alle 22.00 e la mattina del giorno dello spettacolo dalle 10.00 alle 12.30. I biglietti sono acquistabili anche su Ticketone e sul sito www.romateatrocinema.it