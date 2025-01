Gargano. A un anno dal grido d’allarme lanciato dai sindaci del Gargano sulla gestione del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, il mondo agricolo si unisce alla protesta. Le principali associazioni di categoria denunciano una governance autoreferenziale, accusata di privilegiare interessi personali a scapito dei contribuenti, che continuano a versare quote consortili senza ricevere alcun beneficio tangibile.

Quote in aumento, servizi inesistenti

Negli ultimi due anni, le quote consortili sono aumentate di oltre il 20%, ma sul territorio garganico non si registrano interventi concreti. I sindaci e le associazioni denunciano una gestione che appare sempre più distante dalle reali esigenze del territorio e priva di trasparenza.

Ad aggravare la situazione è l’ultima decisione della Regione Puglia, che ha negato il visto di legittimità alla delibera n. 477 del 17 dicembre 2024. Alla base del provvedimento, la mancata adozione da parte del Consorzio di procedure trasparenti e concorsuali per il reclutamento del personale, in aperta violazione dei principi di imparzialità ed efficienza.

Nomine controverse e malcontento interno

Nonostante i richiami della Regione e le denunce da parte di enti e associazioni, una parte minoritaria del Consiglio di Amministrazione del Consorzio ha proceduto a nominare Michele Tabacco, vicepresidente dell’ente, come Direttore Unico.

La nomina, avvenuta il 17 dicembre 2024, è stata adottata con modalità ritenute “molto dubbie” dai critici: solo quattro membri su nove erano presenti al momento della votazione. Tra questi, il presidente Palmieri, i consiglieri Totaro e Coccia e la consigliera ultranovantenne Guerra, quest’ultima collegata online. Gli altri cinque membri del CDA hanno abbandonato la seduta in segno di protesta, contestando la legittimità dell’atto.

Secondo i detrattori, la nomina rappresenta l’ennesimo esempio di una gestione che non garantisce trasparenza né coinvolge i principali attori del territorio.

La richiesta di commissariamento

Di fronte a questa situazione, i sindaci del comprensorio, in pieno accordo con le associazioni agricole e in linea con i richiami della Regione Puglia, chiedono un intervento deciso. L’appello è chiaro: dimissioni immediate dell’intero CDA o commissariamento dell’ente.

Secondo i promotori dell’iniziativa, è necessario avviare una riflessione sull’opportunità di mantenere in vita un ente strumentale come il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano. “Serve un cambio di rotta immediato per garantire trasparenza, efficienza e un reale supporto al territorio”, concludono.

F.to

I sindaci del Comprensorio del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano