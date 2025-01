BARI, 22 gennaio 2025 – L’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, ha dichiarato che l’uscita dal piano di rientro sanitario non è a rischio, confermando che la Puglia è in linea con gli obiettivi previsti.

Intervistato dall’ANSA in merito ad alcune notizie relative alle obiezioni della Ragioneria generale dello Stato sugli adempimenti del piano, Piemontese ha spiegato che “le informazioni del monitoraggio della spesa sanitaria si riferiscono ai dati contabili e gestionali del 2023”.

L’assessore ha precisato che la situazione nel 2024 è migliorata. “I dati relativi al triennio 2024-2026, contenuti nel Piano Operativo, sono stati trasmessi ai Ministeri il 2 dicembre 2024”.

Piemontese ha poi evidenziato che, per il Piano di Riordino della Rete Ospedaliera, in attuazione del D.M. 70/2015, la Regione ha adottato in via definitiva il Regolamento regionale n. 8 del 31 ottobre 2024. “Con questo regolamento – ha sottolineato – sono stati programmati posti letto aggiuntivi fino al raggiungimento dello standard massimo ministeriale. Abbiamo incrementato i posti letto per lungodegenza e riabilitazione, istituito quelli di emergenza-urgenza e accettazione”.

La deliberazione di Giunta regionale n. 1384 del 3 ottobre 2024, che approva il piano ospedaliero, è stata regolarmente trasmessa ai Ministeri l’11 ottobre 2024, mentre il regolamento regionale n. 8/2024 è stato inviato il 14 novembre 2024.

In merito all’andamento della spesa sanitaria del 2023, l’assessore ha ribadito che le voci sono allineate alla media nazionale, con un aumento della spesa farmaceutica inferiore rispetto ad altre Regioni, grazie alle misure di contenimento attuate dal Dipartimento Salute.

Infine, Piemontese ha sottolineato che, riguardo ai tempi di pagamento, la Puglia si conferma tra le Regioni più virtuose, senza criticità nelle aziende sanitarie.

