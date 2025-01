Casa dolce Casa: L'emergenza abitativa a Manfredonia (III puntata)

L’emergenza abitativa è una problematica che ha ormai dimensioni locali, nazionali ed europee, e Manfredonia non fa eccezione. La difficoltà di trovare abitazioni in locazione, soprattutto per famiglie e singoli, è una realtà sempre più diffusa. Un fenomeno che sta prendendo piede, soprattutto tra i proprietari di immobili, è la trasformazione degli stessi in locazioni turistiche. Ciò sta comportando la riduzione delle possibilità di accesso alla casa per chi ha bisogno di una residenza stabile.

Quando una persona si trova senza tetto, le istituzioni e i servizi sociali sono spesso il primo punto di riferimento. Tuttavia, la realtà è che queste strutture non sempre sono in grado di offrire soluzioni adeguate. In molti casi, vediamo immobili abbandonati in stato di degrado e ci chiediamo perché non vengano utilizzati per soddisfare un diritto fondamentale: quello all’abitazione.

Se fossimo in una città come Torino, ad esempio, il comune si farebbe carico di questi edifici, soprattutto nel caso di multiproprietà, e regolamenterebbe la requisizione di immobili in stato di abbandono.

Un altro aspetto preoccupante dell’emergenza abitativa riguarda l’affitto “in nero”. Basta dare un’occhiata alle numerose pagine social dedicate agli affitti a Manfredonia per constatare l’irregolarità di diversi annunci, spesso privi del “CIN” (Codice Identificativo Numerico), obbligatorio per legge. Il comune di Manfredonia potrebbe adottare una normativa simile a quella di Rimini, che obbliga i proprietari ad esporre tale codice, garantendo così maggiore trasparenza.

Recentemente, sono stati segnalati altri due immobili abbandonati a Manfredonia, che versano in condizioni di degrado. È importante sapere se questi appartengano a privati o al Comune. Al di là di questo, la verità è che sono molti gli edifici inutilizzati, e non tutti i proprietari, pur volendo affittare, applicano contratti regolari. La domanda di case esiste, ma è silenziosa, eppure crescente. In questo contesto, arrivano notizie positive: il Comune di Manfredonia ha avviato i lavori per la realizzazione di 16 nuovi alloggi popolari. Inoltre, sono previsti interventi di manutenzione sugli alloggi già esistenti, che saranno poi assegnati alle persone in graduatoria. Un passo importante, ma che da solo non basta

Il diritto alla casa sembra, a volte, un miraggio, ma è fondamentale non perdere la speranza. Solo con impegno e dedizione quotidiana si potrà davvero fare la differenza, per garantire a tutti un tetto sotto cui vivere in dignità.