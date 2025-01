Il Comune di Foggia ha previsto una spesa complessiva di 1.026.720 euro per il pagamento dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali nel 2025. Questa cifra, approvata con una determinazione dirigenziale del 16 gennaio 2025, coprirà i compensi per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e alle commissioni consiliari durante l’anno. Ogni consigliere comunale riceverà un gettone di 73,49 euro per ogni seduta, con un massimo mensile di 2.760 euro.

Il provvedimento è stato approvato dal dirigente della Segreteria Generale, Alfredo Mignozzi, e ha ottenuto il parere favorevole del responsabile del Servizio Finanziario, Carlo Dicesare. Inoltre, è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Foggia il 22 gennaio 2025, in linea con le normative sulla trasparenza amministrativa.

Indennità per vicesindaco, assessori e presidente del Consiglio

In aggiunta ai gettoni di presenza, il Comune ha stanziato 950.868 euro per le indennità di funzione destinate al vicesindaco, agli assessori e al presidente del Consiglio comunale per il 2025. La cifra comprende 788.256 euro per le indennità degli assessori e del vicesindaco, 86.112 euro per quella del presidente del Consiglio, e 75.600 euro per l’IRAP sugli emolumenti.

Un impegno significativo per il bilancio comunale

Queste somme, che rappresentano una parte rilevante del bilancio comunale, sono state allocate al capitolo di spesa dedicato alle indennità e ai gettoni di presenza. Il Comune ha garantito che il provvedimento rispetta le normative sulla compatibilità finanziaria e i vincoli di spesa pubblica.

Trasparenza e monitoraggio

Il Comune ha sottolineato la regolarità amministrativa e contabile dell’atto, confermando l’assenza di conflitti di interesse. La pubblicazione del provvedimento assicura la trasparenza dell’operazione, come previsto dalle normative europee sulla protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016).

Possibili critiche e dibattito pubblico

L’allocazione di circa due milioni di euro tra indennità e gettoni di presenza potrebbe suscitare discussioni, soprattutto in un periodo di difficoltà per i bilanci locali. Tuttavia, il Comune ha ribadito che tali compensi sono previsti dalla legge e rientrano nel normale funzionamento delle istituzioni. L’iniziativa sarà attentamente monitorata per garantire l’efficienza e la trasparenza nell’utilizzo delle risorse.

Lo riporta l’Immediato.net.