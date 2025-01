ASL Foggia. Attivo il Servizio di Psiconcologia del Centro di Orientamento Oncologico

Con l’obiettivo di offrire supporto psicologico al paziente oncologico, ai caregivers e ai familiari è attivo il Servizio di Psiconcologia del Centro di Orientamento Oncologico (C.Or.O.) “Antonietta Costantino” dell’ASL Foggia.

Sviluppato nell’ambito dei più innovativi protocolli oncologici relativi alla diagnosi e all’eventuale percorso di terapia, il Servizio ha registrato 1.576 accessi nel 2024.

Gratuito, è gestito dalle psicologhe Paola Conte e Fabrizia Checola, sotto la guida dell’oncologo Massimo Lombardi, coordinatore del C.Or.O..

Sin dalle prime fasi dell’accoglienza, le psicologhe affiancano i medici durante la visita di Orientamento Oncologico, utile a definire l’eventuale diagnosi e la gestione del percorso di cure più adeguato. Percorso che, partendo dalle necessità del paziente, estenda la presa in carico all’intero contesto familiare, in particolare in presenza di bambini e adolescenti.

Il servizio infatti abbraccia l’intera famiglia, si occupa delle fragilità, attraverso un intervento basato sulla implementazione delle risorse e del problem solving.

Eventuali difficoltà socio-assistenziali sono prese in carico dall’Assistente Sociale del C.Or.O., Silvana Pignataro che opera in sinergia con l’equipe del Servizio di Psiconcologia. Suo il compito di informare e rendere consapevoli dei propri diritti il paziente oncologico e i familiari, in modo da costruire una rete territoriale anche per i pazienti più disagiati dal punto di vista socio-economico.

Attività

Il Servizio di Psiconcologia, attivo nel C.Or.O./Unità Operativa di Oncologia (al 3° piano del Presidio Ospedaliero “Teresa Masselli Mascia” di San Severo) garantisce le seguenti attività:

o Psicoterapia Individuale, utile come approccio nei casi in cui si ravveda uno specifico disagio psicologico e/o eventuale sintomatologia tesa a ledere il benessere psico- fisico del paziente;

o Psicoterapia di coppia, utile per valutare i cambiamenti di vita e di ruolo nonché dinamiche interne alla coppia nel contesto della patologia oncologica;

o Psicoterapia di Gruppo, in cui le problematiche esperite nel percorso di malattia dei pazienti oncologici trovano collocazione in termini di condivisione e riformulazione attraverso un’analisi delle relazioni di gruppo con accento particolare sul vissuto di malattia e sul percorso esperienziale ad esso legato.

Il supporto psicologico si estende, inoltre, a tutti i contesti in cui la persona si trovi a sperimentare una sensazione di distress psicologico non solo legato al percorso di cura in atto o alla recente scoperta di una diagnosi, ma anche a contesti connessi ad una mancata elaborazione del vissuto di malattia nonostante la conclusione del percorso.

All’interno del Servizio di Psiconcologia sono, inoltre, attivi:

§ l’Ambulatorio di Counseling Psico-Oncogenetico, nel quale il supporto psicologico ha come scopo la gestione dei vissuti emotivi correlati allo stress associato alla visita oncogenetica nei pazienti esposti al rischio eredo-familiare e, in caso di positività, esteso all’intero contesto familiare;

§ l’Ambulatorio di Valutazione Neuropsicologica che consente il tempestivo inquadramento di eventuali difficoltà cognitive del paziente (Disturbi di memoria, attenzione, abilità visuo-spaziali ecc..), emerse a seguito dell’insorgenza della patologia oncologica e chemio-farmaco correlata, e il conseguente invio a specialisti di riferimento.

Dimensione multidisciplinare

Il servizio lavora infatti in stretta correlazione con oncologi, specialisti medici, Psichiatri, Medici di Medicina Generale, infermieri, biologi, assistenti sociali in un’ottica multidisciplinare, e in continuità con i Servizi Territoriali, in modo da conferire continuità all’assistenza del paziente e dell’intero nucleo familiare.

Come accedere al servizio

Al Servizio Psiconcologico si accede attraverso impegnativa medica con dicitura “Prima Visita di Psicologia” e indicazione dell’esenzione ticket per Patologia oncologica (Esenzione 048), previa prenotazione presso il CUP.

Per qualsiasi informazione contattare il numero 338.9365907 dal lunedì al venerdì, ore 10.00 – 12.30.