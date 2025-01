Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia // Notizie in piazza //

Dal 20 gennaio, la Biblioteca francescana provinciale, situata nel Convento di San Matteo a San Marco in Lamis (FG), ospita una mostra di antiche carte geografiche che riguardano la Magna Grecia, il Regno di Napoli, la Puglia, la Capitanata e il Gargano. La raccolta include esemplari originali tratti dalle principali opere di famosi cartografi e incisori come Gastaldi, Münster, Mercator, Ortelius, Janssonius, Bleau, Cellarius, Magini, Cassiano De Silva, Pacichelli, Zatta, Cassini, Rizzi-Zannoni, Marzolla e altri.

La mostra offre un’opportunità unica per esplorare la storia della cartografia, con un focus sulla Daunia e le sue rappresentazioni nel corso di cinque secoli. L’esposizione si propone di raccontare l’evoluzione delle tecniche di stampa e di mappatura, mettendo in luce i protagonisti che hanno contribuito alla creazione di queste straordinarie rappresentazioni.

Dove: San Marco in Lamis (FG), Convento-Santuario di San Matteo, Biblioteca francescana provinciale ‘P. Antonio Fania’

Quando: dal 20 gennaio al 10 aprile, negli orari di apertura della Biblioteca: lun-sab 9-12 | 16-19; dom 16-19.

Cosa: Mostra di mappe antiche originali dal ‘500 all’ ‘800 su Magna Grecia, Regno di Napoli, Puglia, Provincia di Capitanata e Gargano.

Perché: Per condividere il patrimonio documentario del territorio, riflettere sul futuro in vista del Giubileo 2025, e costruire nuove visioni della comunità.

L’itinerario espositivo, accessibile a tutti, include dettagli su ogni mappa e i suoi autori, con approfondimenti disponibili grazie al materiale bibliografico in biblioteca. L’ingresso è gratuito, ma per gruppi numerosi e scolaresche è richiesta la prenotazione via email a: bibliofrancescana@gmail.com.

Le mappe in mostra vanno oltre gli aspetti storici e geografici, offrendo spunti per riflettere sulla nostra posizione all’interno di reti complesse di interazioni culturali, economiche e sociali. La cartografia storica invita a percepire i confini come convenzioni grafiche e a esplorare le relazioni che danno vita a un territorio, rendendolo abitabile.

Il percorso documentale include una cinquantina di mappe, partendo dalla cartografia romana, passando per il ‘500 con opere di Giacomo Gastaldi e Abraham Ortelius, e proseguendo con le rappresentazioni del ‘600 e ‘700, fino ad arrivare al ‘800 con mappe di Giovanni Antonio Rizzi Zannoni, Benedetto Marzolla e altri. Un viaggio affascinante attraverso la storia delle mappe che raccontano non solo la geografia, ma anche la cultura e l’evoluzione del nostro territorio.

Lo riporta sanlmarcoinlamis.eu.