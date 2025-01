La vicenda ha preso il via nell’agosto 2023, quando Inwit S.p.A. aveva presentato una comunicazione al Comune di San Marco in Lamis per ottenere il titolo unico necessario alla costruzione di una torre di telecomunicazioni in Contrada “Monte di Mezzo”, nelle vicinanze di una zona cimiteriale e di scuole pubbliche. Nonostante l’intervento previsto fosse rilevante per la rete di telecomunicazioni, il Comune aveva sollevato problematiche relative alla compatibilità dell’opera con le normative urbanistiche locali, in particolare in relazione alla distanza da aree sensibili.

Nel corso della procedura, il Comune aveva emesso una serie di provvedimenti, tra cui il preavviso di diniego e successivamente una diffida, con la quale impediva l’avvio dei lavori. A fronte di tali decisioni, Inwit S.p.A. aveva presentato ricorso, contestando la legittimità dei provvedimenti adottati e chiedendo l’annullamento degli stessi, sostenendo che le infrastrutture di telecomunicazione, come quelle previste dal Decreto Legislativo 259/2003, fossero compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, inclusa quella cimiteriale.

Il Tribunale, dopo aver esaminato la documentazione e le argomentazioni delle parti coinvolte, ha accolto il ricorso di Inwit S.p.A., annullando le determinazioni del Comune di San Marco in Lamis. La sentenza ha sottolineato la compatibilità delle infrastrutture per telecomunicazioni con la destinazione urbanistica della zona, confermando che tali opere devono essere considerate come urbanizzazione primaria e, pertanto, compatibili anche con vincoli specifici, come quelli relativi alla vicinanza ai cimiteri.

La decisione del TAR è stata preceduta da una serie di azioni legali, inclusa una pronuncia favorevole da parte del Consiglio di Stato che, in via cautelare, aveva sospeso le azioni del Comune. Il Comune di San Marco in Lamis è stato inoltre condannato al pagamento delle spese legali, pari a 1.500 euro, a favore della parte ricorrente.

Questa sentenza segna un’importante vittoria per Inwit S.p.A., e una conferma dell’orientamento giuridico che riconosce la rilevanza delle infrastrutture di telecomunicazione come opere di pubblico interesse, nonostante le specifiche normative locali.