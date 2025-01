Si aggrava ulteriormente il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina nei pressi di Foggia, lungo la strada provinciale 75 in via Trinitapoli. Purtroppo, dopo la morte immediata della 35enne Caterina Lo Campo, residente a Foggia, si registra ora una seconda vittima: un uomo di 53 anni originario di Trinitapoli, che era alla guida della Fiat Brava coinvolta nello scontro.

Il tragico evento si è verificato intorno al chilometro 5 della provinciale, in un tratto particolarmente insidioso. Secondo le prime ricostruzioni fornite dagli agenti della polizia stradale, l’impatto tra le due auto è stato violento e quasi certamente frontale, ma ulteriori indagini sono in corso per determinare con esattezza la dinamica dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre i feriti dalle lamiere.

A bordo della Fiat Brava, oltre al 53enne deceduto in seguito all’incidente, viaggiavano la sua compagna e i due figli della coppia, di 4 e 13 anni. Tutti e tre sono rimasti feriti e trasportati in ospedale per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono state divulgate informazioni precise sulle loro condizioni, ma fonti ospedaliere riferiscono che i medici stanno monitorando costantemente la loro situazione.

L’altra vittima, Caterina Lo Campo, era invece al volante di una Ford Fiesta. La donna è morta sul colpo a causa della violenza dello schianto. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire se uno dei due veicoli abbia invaso la corsia opposta o se siano presenti altre cause che potrebbero aver contribuito al tragico evento, come una possibile distrazione o un guasto meccanico.

Lo riporta l’Ansa.