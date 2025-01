Foggia, 22 gennaio 2025 – Si è concluso con un’assoluzione il processo a carico di Giovanni Fiscarelli, accusato di omicidio stradale in seguito al tragico incidente che, il 7 gennaio 2023, costò la vita alla moglie, Mariangela Iorio. La vicenda, che sconvolse l’intero Molise, ha visto il GUP del Tribunale di Foggia, dott. Bencivenga, pronunciare la sentenza di assoluzione in rito abbreviato.

Lo riporta primopianomolise.it

Mariangela Iorio, stimata psicologa di 39 anni, originaria di Morrone del Sannio e residente a Larino, perse la vita all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo quasi 24 ore dopo il violento scontro tra l’Alfa 159 condotta dal marito e una Ford Kuga. L’incidente avvenne lungo la statale 16, nel tratto della marina di Lesina.

La dinamica dell’incidente

La tragedia si consumò durante un viaggio di famiglia. Mariangela, il marito e il loro figlioletto di 3 anni e mezzo erano diretti a un pranzo tra ex colleghi universitari in provincia di Foggia. L’impatto tra i due veicoli fu devastante: l’Alfa 159 si ribaltò, causando gravi ferite a Mariangela, che riportò una grave emorragia cerebrale. Anche il marito e il figlio rimasero feriti, seppur in modo non grave, così come gli occupanti dell’altro veicolo.

I soccorsi furono immediati: sul luogo dell’incidente intervennero i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che mobilitò un’ambulanza e un elisoccorso per il trasferimento urgente di Mariangela al Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, la giovane madre spirò l’8 gennaio 2023, lasciando un profondo vuoto nella sua comunità.

Un calvario giudiziario

La morte di Mariangela colpì profondamente il Molise, dove la donna era molto apprezzata per la sua professionalità e il suo impegno nella Commissione Pari Opportunità della Regione Molise. Tuttavia, per il marito Giovanni Fiscarelli iniziò un lungo calvario giudiziario, essendo stato accusato di omicidio stradale. Difeso dagli avvocati Antonio D’Ettorre e Joe Mileti, l’uomo è stato assolto ieri.

La vicenda, però, potrebbe non essere conclusa: spetterà ora alla Procura di Foggia valutare se riaprire il caso per proseguire le indagini e accertare eventuali responsabilità.

Il ricordo di Mariangela

La scomparsa di Mariangela Iorio ha lasciato un segno indelebile nelle comunità di Morrone del Sannio e Larino. Ai funerali, accompagnati dal lutto cittadino, parteciparono i sindaci dei due comuni e molte autorità locali, tra cui Michele Iorio, parente della vittima. La cerimonia si concluse tra la commozione generale, con palloncini bianchi e rosa liberati in cielo e le note di “Piccola Stella” a salutare per l’ultima volta una donna che sarà ricordata per la sua dedizione alla famiglia e al lavoro.