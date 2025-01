Manfredonia, Ugo Galli: "Pesanti condanne in giudizio del comune. E i responsabili?"

Il Comune di Manfredonia è stato recentemente condannato a versare una somma ingente, oltre due milioni e trecentomila euro, a seguito di una vicenda giudiziaria che ha suscitato ampio clamore.

La sentenza ha messo in luce l’ostinazione dell’amministrazione comunale nel portare avanti pratiche che hanno portato a tale esborso di denaro, con un impatto diretto sui cittadini. In passato, il Consiglio Comunale aveva già trattato diversi provvedimenti di ingiunzione nei confronti del Comune per il pagamento di importi derivanti da gravi omissioni da parte dei dirigenti, responsabili di trascurare interventi di manutenzione fondamentali. Tuttavia, nonostante il contesto di responsabilità amministrativa, l’amministrazione ha risposto in modo evasivo, rifiutandosi di individuare e sanzionare chi aveva contribuito a questa situazione.

Il sindaco e l’assessore competente, infatti, hanno ribadito che, nonostante l’ulteriore condanna, nessuno dei dirigenti o funzionari responsabili dovrà rendere conto alla comunità. Di fatto, il Comune si accollerà il pagamento di milioni di euro senza che venga chiesta alcuna responsabilità a chi ha permesso il verificarsi di tali negligenze. Una situazione che solleva più di un interrogativo e che molti cittadini considerano uno scandalo, una vergogna aggiuntiva che mette in luce il disinteresse per la trasparenza e la responsabilità nella gestione pubblica.

I consiglieri comunali di Forza Italia, Liliana Rinaldi, Fabio Di Bari e Ugo Galli, hanno espresso forte dissenso rispetto a questa gestione e alle conseguenze economiche che ne derivano. Secondo loro, l’ostinazione dell’amministrazione comunale nel non chiedere conto ai responsabili si traduce in un ulteriore danno per i cittadini, già gravati dal pagamento di una cifra enorme per colpe altrui. Questa vicenda si aggiunge a una lunga serie di disfunzioni amministrative, e solleva la questione cruciale della responsabilità nella pubblica amministrazione, soprattutto quando si tratta di gestire i soldi dei contribuenti.