È durato solo quattro ore l’incubo vissuto dalla neonata rapita ieri pomeriggio all’interno della clinica Sacro Cuore di Cosenza. La piccola, di appena un giorno, è stata ritrovata sana e salva dalla polizia, che ha arrestato i rapitori.

La squadra mobile, coordinata dal questore Giuseppe Cannizzaro, ha fermato i sequestratori a bordo di una Giulietta con la neonata a bordo, in contrada Rocchi, a Rende. La bambina è stata restituita ai genitori in ottime condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, grazie anche alle telecamere di sorveglianza della clinica, una coppia aveva fatto ingresso nella struttura intorno alle 18:30. Mentre l’uomo restava nella hall con un passeggino, la donna, con le treccine e il volto parzialmente coperto da una mascherina, si è diretta al reparto di ginecologia. Si è avvicinata alla stanza dove si trovava la madre della neonata, che in quel momento era in braccio alla nonna, e si è presentata come infermiera, dicendo di dover portare la bambina in pediatria. Approfittando della situazione, ha sottratto la neonata e fuggito.

Dopo qualche ora, i genitori, preoccupati per la mancata restituzione della bimba, hanno dato l’allarme. È scattato il sistema di coordinamento delle forze dell’ordine, con la città di Cosenza circondata e le vie d’uscita bloccate. Grazie alle telecamere della clinica, la fuga dei rapitori è stata ripresa, permettendo di rintracciarli e fermarli prima che potessero allontanarsi in autostrada.

La neonata, chiamata Sofia, è la secondogenita di una giovane coppia di Cosenza. La polizia ha immediatamente analizzato i filmati delle telecamere della zona, identificando la coppia attraverso una sequenza che li mostrava entrare in un bar vicino al Sacro Cuore. Le immagini li riprendevano mentre acquistavano dei dolci, un dettaglio che ha portato gli inquirenti sulle loro tracce.

La notte tra il 21 e il 22 gennaio sono emersi nuovi dettagli sulla coppia arrestata. Si tratta di Rosa Vespa, 51 anni, di Cosenza, e Aqua Moses, 43 anni, originario del Senegal. I due, sposati, avevano finto una gravidanza per nove mesi, raccontando ai familiari di aver avuto un bambino, e avevano anche preparato la casa come se fosse per una festa di nascita. Dopo il rapimento, avevano cambiato il vestito rosa di Sofia con uno azzurro, per far credere di avere avuto un maschietto. La polizia ha trovato la loro abitazione addobbata come se stessero celebrando la nascita di un bambino.

Lo riporta Corriere della Sera.