San Giovanni Rotondo aderisce alla Carta Europea della Disabilità

Il Comune di San Giovanni Rotondo ha ufficialmente aderito al programma della Carta Europea della Disabilità, sottoscrivendo una convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo programma, parte di una strategia europea che coinvolge numerose città, mira a promuovere l’inclusione sociale e a garantire un accesso facilitato ai servizi per le persone con disabilità in tutta Europa.

Il sindaco Filippo Barbano ha sottolineato l’importanza di questa adesione, dichiarando: “L’ingresso del nostro Comune nella Carta Europea della Disabilità è un passo fondamentale per assicurare pari diritti e opportunità alle persone con disabilità. Inoltre, ci permette di far parte di una rete europea di Enti Locali impegnati nell’inclusione sociale. San Giovanni Rotondo, con il suo valore spirituale e culturale, è una meta turistica di rilievo, e l’adesione a questo programma contribuisce a migliorare l’accessibilità sostenibile per i visitatori e per i nostri cittadini.”

La Carta Europea della Disabilità, simbolo di solidarietà e inclusione, consente alle persone con disabilità di accedere a una serie di benefici, tra cui l’ingresso gratuito al Museo ‘Michele Capuano’, agevolazioni per l’accesso alle strutture sportive comunali e priorità negli uffici comunali. L’assessore alle Politiche Sociali, Maria Stefania Siccardi, ha aggiunto: “Questo impegno rappresenta una promessa concreta per il presente e per il futuro, garantendo pari opportunità e facilitazioni per chi ne ha diritto. Invito tutti i cittadini che ne possano beneficiare a richiederla.”

Lo riporta FoggiaToday.