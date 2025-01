Savino Zaba presenta il libro “Cent’anni di compagnia” a Foggia

Sabato 25 gennaio, alle 17:30, la Libreria Mondadori Bookstore di Foggia ospiterà la presentazione del libro Cent’anni di compagnia di Savino Zaba, edito da Rai Libri. Il volume celebra il primo secolo di vita della radio, un viaggio che Zaba, conduttore radiotelevisivo Rai originario di Cerignola, ha saputo raccontare con passione e competenza.

Con una carriera che dura da 38 anni, Zaba è noto per la conduzione di programmi di grande successo come Formato Famiglia, Zona Cesarini, RadioUno Streaming su Rai RadioUno, Ottovolante e Italia nel pallone su Rai RadioDue, oltre a Uno Mattina Storie Vere, Buongiorno Sanremo e i format estivi dalla A alla Zaba e Big Factor su RaiUno. Non solo conduttore, ma anche autore di spettacoli teatrali e di altri due libri, Beato a chi ti Puglia e Parole parole…alla radio, Zaba ha conquistato un vasto pubblico nel corso degli anni.

Cent’anni di compagnia è il primo libro sul centenario della radio, pubblicato nel giugno 2024, in anticipo rispetto al 6 ottobre, data del centesimo anniversario. Il volume, arricchito dalla prefazione di Renzo Arbore, dalla postfazione di Claudio Cecchetto e dai contributi di voci storiche della radio, ripercorre le tappe fondamentali dell’evoluzione del mezzo, legandole agli eventi storici che hanno segnato il nostro secolo. Un libro che consente a ogni lettore di ritrovarsi in ogni pagina.

A moderare l’incontro sarà la giornalista Anna Langone.

