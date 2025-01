Incidente a Foggia: perde la vita una donna di 35 anni in via Trinitapoli - Fonte Immagine non riferita al testo: adnkronos

Una tragedia si è consumata questa mattina sulla Statale 544, che prosegue come via Trinitapoli a Foggia, dove una donna di 35 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale.

Le cause esatte del sinistro sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di uno scontro frontale tra due veicoli. La donna, che viaggiava da sola a bordo di una Ford Fiesta, non ha avuto scampo ed è deceduta sul colpo. Quattro persone a bordo dell’altro veicolo, una Fiat utilitaria, sono rimaste ferite.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco del Comando provinciale e gli agenti della polizia stradale, che hanno avviato i rilievi per chiarire la dinamica del sinistro. Al momento, non sono state rese note le generalità della vittima.

Lo riporta FoggiaToday.