A partire da oggi, giovedì 23 gennaio 2025, scattano i nuovi aumenti per i prezzi delle sigarette, del tabacco trinciato e dei sigari. Ben 63 marche di sigarette subiranno un rialzo, mentre i sigari e il tabacco trinciato vedranno aumenti più contenuti, rispettivamente per 37 e 14 marche. L’aggiornamento dei prezzi è stato ufficialmente comunicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli tramite un avviso pubblicato sul suo sito.

Gli aumenti, che non riguardano la proposta di un incremento di cinque euro al pacchetto avanzata durante la discussione sulla legge di bilancio, si traducono in rialzi di poche decine di centesimi al pacchetto. La motivazione di questo incremento, come spiegato dall’Agenzia, è legata alle richieste avanzate dai produttori e importatori, che hanno chiesto l’aumento per far fronte ai costi crescenti.

Le nuove tariffe per le marche di sigarette più popolari

Tra le marche più colpite ci sono Marlboro, con il pacchetto di Gold Ks che raggiunge i 6,50 euro, e il tabacco trinciato Marlboro che arriva a 17,50 euro per 70 grammi. Aumenti anche per Chesterfield e Philip Morris. Gli aumenti, seppur contenuti, si riflettono su vari marchi, con rialzi che variano da pochi centesimi a decine di centesimi.

Un aumento che potrebbe non essere l’ultimo dell’anno

Questo è il primo aumento del 2025, ma non è detto che sia l’ultimo. L’ultimo adeguamento fiscale, previsto dalla legge di bilancio 2023, ha stabilito che dal 1° gennaio 2024 l’accisa fissa per ogni mille sigarette sia pari a 29,30 euro. Inoltre, dal febbraio dello scorso anno, l’onere fiscale minimo, comprensivo di accise e IVA, è stato fissato a 204,23 euro per mille sigarette.

