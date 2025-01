Andria: il 24, 25 e 26 Gennaio il 'Christmas Tour tra dolci intrecci e tradizioni'

Nell’ambito del programma regionale, curato e promosso dall’Agenzia regionale per il Turismo–Puglia Promozione, la società cooperativa a marchio ArtTurism #UnconventionalPuglia, vincitrice del bando indetto dalla suddetta agenzia della regione Puglia, organizza una serie di appuntamenti, completamente gratuiti, cominciati lo scorso venerdì 17 gennaio nei comuni di Andria, Trani, Minervino Murge, e che proseguiranno fino al 2 febbraio.

Il prossimo weekend, da venerdì 24 a domenica 26, si terranno diverse attività dedicate alla valorizzazione del patrimonio gastronomico pugliese in abbinamento a tour che condurranno i partecipanti alla scoperta della bellezza che ci circonda e che a volte, come verrà meglio illustrato, diviene anche fonte di ispirazione per i maestri pasticcieri.

Dalle ore 18:00 di venerdì 24 gennaio, nel centro storico della città di Andria, si terrà un percorso guidato denominato “Sulle tracce del Trenocelle” che condurrà i partecipanti nei luoghi rappresentativi della storia del Trenocelle con degustazione finale del più famoso gelato artigianale andriese. La guida turistica e divulgatrice culturale, Angela Ciciriello, in seguito alla redazione di un testo dedicato al racconto di questa prelibatezza dolciaria, decide di scrivere un tour che, passando per i luoghi citati all’interno della storia riportata dai due maestri pasticceri protagonisti dell’opuscolo ad essa dedicato, ripercorre il loro racconto arricchito da ciò che a metà del novecento avveniva non solo nella città di Andria, ma un po’ in tutto il Mezzogiorno e nel resto d’Italia.

Sabato 25 gennaio doppio appuntamento :

La mattina , a partire dalle ore 11.00, in una elegante location nella città di Andria, si terrà un focus sul Panettone all’extravergine di oliva, a cura di Pinuccio Pomo, lo storyteller gastronomico, nonché giornalista. Il panettone realizzato con olio evo è un prodotto della pasticceria locale che, prendendo spunto dal rinomato panettone, tipico dolce natalizio del nord Italia, viene prodotto con olio extravergine di oliva in sostituzione al burro, classico ingrediente spesso presente in pasticceria. Al posto dei canditi invece alcuni maestri pasticcieri andriesi hanno cominciato ad utilizzare, in loro sostituzione, le olive esiccate e candite. Questo perché si vuole porre al centro, ancora una volta, l’ingrediente cardine della cucina tipica pugliese: l’olio extravergine di oliva con il quale noi pugliesi ci condiamo ormai, arricchendo di sapori i nostri piatti, qualsiasi cosa. A seguire musica con l’arpa accompagnata da letture di testi e narrazioni che partendo dal medioevo, e viaggiando con musica e parole di secoli in secoli, ci condurranno ad un’epoca più moderna e contemporanea. L’attività non può che concludersi con la degustazione del panettone all’extravergine abbinato ad un vino dolce locale. Partner dell’iniziativa è la Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte.

Domenica 26 gennaio, dalle ore 18.00, torna l’appuntamento con la storia del Trenocelle, che partendo da Piazza Vittorio Emanuele, e percorrendo alcune vie e piazze storiche di Andria farà sosta nella piazzetta che ospita il bar in cui per tanti anni, uno dei protagonisti del libro dedicato a questo pregiato gelato artigianale andriese, ha prodotto tante bontà irresistibili. Il percorso termina con una piacevole degustazione del gelato da passeggio artigianale tipico andriese.

Obiettivo del programma degli appuntamenti, che ripartono venerdì 31 gennaio e proseguono fino al 2 febbraio, è valorizzare e promuovere il patrimonio enogastronomico, culturale e delle tradizioni artigiane. Sono partner dell’iniziativa il GAL “Le Città di Castel del Monte” e la Strada dell’Olio Extravergine Castel del Monte.

TUTTE LE INIZIATIVE SONO GRATUITE.

I posti sono limitati. Per partecipare è necessario prenotarsi al numero WhatsApp 375/8179906.