Foggia. Il Comune di Foggia ha approvato il primo stato avanzamento lavori (SAL) per la realizzazione di 10 alloggi temporanei a consumo energetico quasi nullo (NZEB – Nearly Zero Energy Building), un progetto che punta a dare una risposta concreta e innovativa al problema dell’emergenza abitativa. Gli alloggi sorgeranno in via Giuseppe La Torre, nel rione Biccari, su un terreno di proprietà comunale.

Un progetto per fronteggiare l’emergenza

L’iniziativa, che ha un costo complessivo di circa 2,3 milioni di euro, è stata finanziata con fondi statali destinati ai Comuni sciolti per infiltrazioni mafiose. Nasce per offrire una sistemazione dignitosa e sicura a famiglie in gravi condizioni di disagio sociale, spesso costrette a vivere in immobili degradati o pericolanti. Tra i casi più critici vi sono quelli relativi agli edifici dell’ex Distretto Militare e di via San Severo, dichiarati inagibili per rischio strutturale e pericolo pubblico.

I lavori, affidati alla ditta G.T. Costruzioni S.r.l., sono iniziati il 22 gennaio 2024 e hanno già raggiunto il primo stato di avanzamento, corrispondente a circa 228 mila euro di opere completate. La ditta, vincitrice dell’appalto con un ribasso dell’8,77%, ha presentato migliorie che non solo riducono i costi complessivi, ma aumentano la qualità e la funzionalità delle strutture.

Edilizia sostenibile e alta efficienza energetica

Gli alloggi NZEB rappresentano un modello innovativo di edilizia sostenibile, caratterizzati da consumi energetici quasi nulli grazie a impianti di ultima generazione, isolamento termico e l’uso di materiali eco-compatibili. Secondo l’ingegner Leonardo Pio Rosiello, direttore dei lavori, l’approccio adottato garantisce anche maggiore sicurezza antisismica e una riduzione significativa dei costi di manutenzione nel tempo.

Un piano strategico per la città

Questo progetto si inserisce all’interno di un più ampio Piano di Priorità degli Interventi, varato dalla Commissione Straordinaria che attualmente guida il Comune di Foggia con i poteri del Consiglio Comunale. L’obiettivo è garantire un alloggio dignitoso e sicuro alle famiglie in difficoltà, utilizzando in maniera trasparente ed efficiente le risorse pubbliche.

Verso una soluzione per l’emergenza abitativa

L’emergenza abitativa a Foggia è una problematica complessa che richiede interventi strutturali e tempestivi. La costruzione di questi 10 alloggi temporanei rappresenta un primo passo importante per rispondere alle esigenze più urgenti e offrire una soluzione abitativa a nuclei familiari che vivono in condizioni di precarietà estrema.

Con questo progetto, il Comune non solo affronta un problema sociale pressante, ma promuove un nuovo modello di edilizia sostenibile e rispettosa dell’ambiente, con un occhio rivolto al futuro e al benessere dei cittadini più fragili. Lo riporta L’IMMEDIATO.net.