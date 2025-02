La presenza del commercialista Francesco De Cosmo in tribuna durante la partita tra Foggia e Latina aveva alimentato voci su un possibile interesse per l’acquisto della società rossonera. Tuttavia, secondo quanto riportato da Antenna Sud, non ci sarà alcun incontro tra De Cosmo e il presidente Nicola Canonico questa settimana, e la trattativa per la cessione del club non è mai stata avviata.

Nel frattempo, la gestione del mercato invernale dei rossoneri resta saldamente nelle mani di Canonico, che continuerà a guidare il club senza cambiamenti all’orizzonte.

Lo riporta tuttoc.com.