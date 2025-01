Foggia. Polizia Locale, sequestrati in città 20 quintali di prodotti ortofrutticoli non tracciati

Grazie all’attivazione del nuovo sistema di videosorveglianza e al lavoro del corpo di Polizia Locale di Foggia, è stato identificato e deferito all’autorità giudiziaria il responsabile degli atti vandalici che avevano deturpato le statue di Piazza Giordano e la sede del Partito Democratico. L’attività del Comando è continuata nei giorni scorsi portando al sequestro di 20 quintali di prodotti ortofrutticoli non tracciati, posti in vendita in diverse zone della città.

Inoltre, davanti a un istituto scolastico della città è stato sequestrato un grosso quantitativo di giocattoli privi delle necessarie certificazioni di sicurezza C.E., potenzialmente pericolosi per la salute dei bambini. Particolare attenzione è stata dedicata al decoro cittadino con la rimozione di 40 tra fioriere e altri oggetti che occupavano abusivamente il suolo pubblico nei vicoli del centro storico, limitando così illegalmente la disponibilità di parcheggi e creando un disagio ai cittadini. “Questi risultati sono il frutto di un lavoro costante e attento – dichiara il Comandante della Polizia Locale, Vincenzo Manzo -.

L’impegno profuso ha permesso di garantire maggiore sicurezza per i cittadini, di restituire alla città un volto più pulito e ordinato e migliorare la vivibilità dei nostri quartieri”. L’Assessora Patano sottolinea l’importanza di queste azioni nel contrasto all’illegalità e nella tutela della salute pubblica. “Continueremo a lavorare senza sosta – afferma – per rendere Foggia una città sempre più vivibile e sicura, dove tutti possano godere dei servizi e degli spazi pubblici in modo ordinato e rispettoso delle regole”