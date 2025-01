Il Foggia sta valutando il rinforzo della difesa con Eduard Dutu, attualmente in prestito alla Fiorentina e proveniente dal Pineto. Il centrale ex Reggina potrebbe approdare in rossonero qualora Salines, che ha attirato l’attenzione di diverse squadre di Serie C, lasciasse il club. La trattativa è in fase di valutazione, con il difensore rumeno che rappresenta una possibile opzione per Luciano Zauri.

Lo riporta tuttoc.com.