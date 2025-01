Foggia. Un drammatico incidente frontale si è verificato nella mattinata di ieri alle porte di Foggia, lungo la strada statale 544, causando la morte di due persone. I rilievi sono stati affidati alla Polizia Stradale, ma a destare scalpore è stato il fatto che la pattuglia intervenuta sia dovuta giungere dalla Sottosezione di Vieste, a oltre 100 chilometri di distanza, a causa della mancanza di altre unità disponibili.

Un episodio che riaccende i riflettori sulle croniche carenze di organico della Polizia Stradale nella provincia di Foggia, una delle più vaste d’Italia. A denunciarlo è il Sindacato Autonomo di Polizia (Sap), che ha nuovamente scritto al Ministero dell’Interno e al Capo della Polizia, sollecitando interventi immediati e concreti.

L’appello del Sap

“Abbiamo chiesto più volte interventi incisivi, ma la situazione resta drammatica”, denuncia Giuseppe Vigilante, segretario provinciale del Sap. “Questa tragedia è l’ennesima dimostrazione di una realtà ormai insostenibile. Non è accettabile che, di fronte a un incidente mortale, si debba attendere una pattuglia proveniente da Vieste”.

Secondo i dati forniti dal sindacato, la Sezione Polstrada di Foggia dovrebbe disporre di 45 unità operative, ma attualmente ne conta solo 34. Situazione analoga alla Sottosezione Autostradale di Foggia, dove a fronte di 49 unità previste, ce ne sono appena 35. Ancora più grave il quadro della Sottosezione di Vieste, con 12 agenti in servizio su 22 previsti, e del Distaccamento di Cerignola, dove le 13 unità previste sono ridotte a sole 6.

Un territorio difficile da coprire

La provincia di Foggia, con la sua vasta estensione e un’elevata incidenza di reati violenti come rapine ai portavalori, richiede una presenza capillare della Polizia Stradale, ma l’attuale organico rende impossibile garantire un adeguato presidio. “Come si può coprire un territorio così ampio con queste risorse?”, si chiede Vigilante.

Oltre al personale insufficiente, il Sap denuncia anche la carenza di mezzi, aggravando ulteriormente le difficoltà operative. “Non possiamo più accettare promesse e parole vuote. Servono risposte serie e azioni immediate per garantire sicurezza sulle nostre strade”.

L’appello del sindacato è chiaro: è necessario potenziare gli organici e fornire adeguati strumenti per consentire alla Polizia Stradale di operare efficacemente in un’area strategica e delicata come quella della provincia di Foggia.