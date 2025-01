Un cittadino italiano, Paolo Corsi, è stato trovato morto nella sua casa a Sousse, in Tunisia. Corsi, 73 anni, ex insegnante di latino e greco originario di Ripatransone, in provincia di Ascoli Piceno, ma residente a Roma, è stato ucciso nella notte durante una rapina nella sua casa vacanze, dove trascorreva alcuni periodi dell’anno.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato aggredito e derubato di auto e cellulare. La dinamica dell’aggressione è ancora da chiarire. La notizia della sua morte ha sconvolto la comunità locale, e la famiglia è in contatto con la Farnesina per il rimpatrio del corpo.

Le autorità italiane, in coordinamento con l’ambasciata a Tunisi, stanno prestando assistenza alla famiglia. La Farnesina ha confermato che l’ambasciata si è attivata immediatamente per supportare i familiari nelle procedure per il ritorno della salma in Italia. Il 73enne, purtroppo, non risultava iscritto all’AIRE.

L’amico ricorda Paolo Corsi: “Stava bene e non c’era nulla che facesse presagire questa tragedia”

Aldo Napoli, amico di Paolo Corsi, ha raccontato di averlo sentito solo due giorni prima della sua morte. “Stava bene, era allegro, nulla faceva presagire quello che sarebbe accaduto”, ha dichiarato. Napoli ha aggiunto che Corsi viveva in una zona residenziale tranquilla e che non aveva nemici. “Era una persona solare, con tanti amici, la porta di casa era sempre aperta”, ha detto l’amico.

Durante la rapina, sono stati rubati il cellulare, il portafoglio e l’auto della vittima. “Il telefonino è stato ritrovato grazie alla geolocalizzazione, ma portafoglio e auto non sono stati ancora trovati”, ha spiegato Napoli.

Corsi, ex professore di greco e latino, era un uomo di mondo, appassionato di viaggi. “Era pronto a partire per un altro viaggio”, ha aggiunto Napoli. Corsi doveva tornare a Roma il 3 febbraio e aveva già acquistato biglietti per un viaggio in Georgia e in altri Paesi. La sua prossima destinazione doveva essere Roma, per poi tornare in Tunisia ad aprile.

