Manfredonia – È stata dimessa dall’Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” di San Giovanni Rotondo la donna vittima di un tentato femminicidio avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 dicembre 2024. Lo conferma l’avvocato Innocenza Starace del Foro di Foggia, legale della donna, che ha rilasciato una dichiarazione a StatoQuotidiano.it:

“La mia assistita, dopo essere stata sottoposta a un’operazione per le lesioni subite, è stata dimessa dall’ospedale. Le sue condizioni sono stabili, ma richiederanno un lungo periodo di convalescenza. Siamo fiduciosi nella magistratura, che saprà accertare ogni responsabilità in questa vicenda drammatica“.

La donna, vittima di un’aggressione brutale da parte del marito da cui si stava separando, resta sotto protezione e ha già fornito agli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia, su delega del Pubblico Ministero, la sua versione dei fatti.

La ricostruzione dei fatti

L’aggressione si è consumata in un crescendo di violenza nella tarda serata del 28 dicembre. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo, 48 anni, in fase di separazione dalla moglie, si è presentato presso l’abitazione della donna armato di una tanica di benzina. In preda alla rabbia, ha cosparso l’ingresso della casa con il liquido infiammabile, ma ha desistito dal dare fuoco all’edificio.

La situazione, tuttavia, è degenerata pochi minuti dopo. L’uomo è risalito a bordo della sua auto, parcheggiata davanti all’abitazione. Quando la donna è uscita di casa, l’aggressore ha acceso il motore e l’ha investita volontariamente, colpendola alle gambe con violenza.

L’impatto avrebbe causato alla donna una frattura scomposta alla gamba destra. La scena sarebbe stata notata dai vicini di casa, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Manfredonia sono intervenuti sul posto, arrestando l’uomo in flagranza di reato. È stato trasferito presso la casa circondariale di Foggia, dove si trova tuttora detenuto con accuse gravissime: tentato omicidio, lesioni gravi e tentato incendio.

Nel frattempo, le indagini proseguono per ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti ed eventualmente accertare ulteriori responsabilità.

La vittima, che ha affrontato un delicato intervento chirurgico a seguito delle gravi lesioni riportate, ha iniziato il percorso di recupero. La prognosi resta riservata, ma i medici confermano che la donna è fuori pericolo di vita.

L’avvocato Starace ha ribadito l’importanza del supporto legale e psicologico per la sua assistita: “La nostra priorità è garantire alla mia assistita giustizia e protezione per il futuro“.