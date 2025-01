Manfredonia. Senior Park: al via i lavori per il nuovo parco urbano

Ripartiti i lavori per la realizzazione del Senior Park, in zona eurospin/cimitero a Manfredonia, un progetto atteso da anni per la riqualificazione di un’area degradata della città. A darne notizia è l’assessore comunale alla Rigenerazione e Pianificazione Urbana, Giovanni Mansueto. Finanziato dalla Regione Puglia nel 2019 con un contributo di 740 mila euro nell’ambito dei fondi di rigenerazione urbana 2014/2020, il progetto aveva subito uno stallo prolungato a causa di problematiche tecniche e amministrative. Oggi, finalmente, i lavori sono ripresi, segnando una svolta per la città.

“Questo è un momento importante per la nostra comunità,” ha dichiarato Mansueto. “I ritardi che si sono accumulati nel tempo sono stati superati grazie all’impegno, alla dedizione e alla professionalità della tecnostruttura comunale, alla quale va il mio più sentito ringraziamento. Fondamentale è stata anche la nuova interlocuzione proficua attivata con gli uffici della Regione Puglia, che ci ha permesso di sbloccare la situazione.” Il Senior Park è pensato per diventare un nuovo spazio pubblico sicuro e accogliente, dotato di aree verdi, panchine, spazi ombreggiati, percorsi pedonali, un campo da gioco multifunzionale e aree per attività fisica e ricreativa.

Il progetto risponde a una delle principali necessità della città: la trasformazione di zone urbane degradate in luoghi di aggregazione sociale per anziani, famiglie e giovani. “Non ci credeva più nessuno, e invece il Senior Park si farà!” ha sottolineato Mansueto con entusiasmo. “Siamo consapevoli dei ritardi accumulati in questi anni, ma continuiamo a credere che, lavorando ogni giorno con impegno, passione e abnegazione, possiamo migliorare la qualità della vita nella nostra comunità.” La ripresa dei lavori rappresenta un segnale positivo per la città e conferma l’obiettivo dell’amministrazione di investire nella rigenerazione urbana per creare luoghi di socialità e benessere per tutti i cittadini.