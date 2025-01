Oscar 2025: In corsa la prima donna trans, Isabella Rossellini candidata

Isabella Rossellini è candidata agli Oscar come migliore attrice non protagonista per il ruolo di Suor Agnes in Conclave di Edward Berger. E’ la prima candidatura agli Oscar per la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Isabella Rossellini dovrà vedersela con Monica Barbaro (Joan Baez in A Complete Unknown), Ariana Grande (Wicked), Felicity Jones (The Brutalist) e Zoe Saldana (Emilia Perez). “Onorata” per la candidatura, Isabella Rossellini ha dedicato ai genitori la sua prima nomination: “Quando ero giovane, venivo sempre identificata come la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Ora che sono più grande, questo accade meno frequentemente; e mi manca, soprattutto oggi. Vorrei che i miei genitori fossero vivi per celebrare con me questo grande onore”.

Isabella ha reso omaggio anche a David Lynch, il regista di Blue Velvet scomparso qualche giorno fa e a cui e’ stata legata in un grande amore e importanti collaborazioni professionali: “Oggi, con questa gioia, la mia mente non può fare a meno di vagare oltre, verso David. La nostra collaborazione è stata fondamentale per la mia comprensione dell’arte della recitazione”. La Rossellini ha detto che il suo passato, “tutto ciò che ho dentro di me, ho portato nella mia interpretazione di Suor Agnes nel film Conclave, lavorando sotto la direzione chiara e incisiva di Edward Berger, con il suo incredibile cast e troupe, in particolare l’incomparabile Ralph Fiennes”.

Vermiglio di Maura Delpero resta fuori dal Dolby Theater. Candidato ufficiale dell’Italia agli Oscar, la favola montanara della Delpero era entrata nella shortlist dei 15 migliori film internazionali ma non ha superato lo scoglio della cinquina. Ifilm internazionali candidati agli Oscar 2025 sono I Am Still Here – Io Sono Ancora Qui del Brasile, Emilia Perez (Francia), Girl With The Needle (Danimarca), Flow (Lettonia) e Il Seme del Fico Sacro (Germania). Dieci film sono candidati nella categoria Best Picture agli oscar 2025. Sono Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune: Part Two, Emilia Pérez, I’m Still Here – Io Sono Ancora Qui, Nickel Boys, The Substance e Wicked. Due di questi film – Emilia Perez e Wicked – sono musical e un terzo, il biopic di Bob Dylan A Complete Unknown, ha una forte componente musicale. Due film sono anche candidati al miglior film internazionale: I’m Still Here e Emili Perez, quest’ultimo vincitore ai Golden Globes di quattro premi tra cui quello per il miglior musical/commedia.

Adrien Brody di The Brutalist, Timothée Chalamet nel ruolo di Bob Dylan in A Complete Unknown, Colman Domingo in Sing Sing, Ralph Fiennes aspirante Papa in Conclave e Sebastian Stan, giovane Donald Trump in The Apprentice sono i candidati all’Oscar per il miglior attore protagonista. Con Stan è stato candidato anche Jeremy Strong nella cinquina dei non protagonisti. Fernanda Torres conferma il verdetto dei Golden Globe e viene candidata agli Oscar come miglior attrice. La star brasiliana di I Am Still Here – Io Sono Ancora qui – è entrata in cinquina con Karla Sofía Gascón di Emilia Peres, vincitrice a Cannes come migliore attrice e la prima donna trans finalista per gli Oscar. In cinquina sono arrivate anche Cynthia Erivo di Wicked, Mikey Madison di Anora e Demi Moore di The Substance.

Coralie Fargeat è entrata in cinquina come miglior regista per The Substance. È l’unica donna nella rosa dei registi candidati, ma le previsioni della vigilia era che non ce ne fosse nessuna. Con lei sono in corsa Sean Baker (Anora), Brady Corbet (The Brutalist, Leone d’Argento per la regia a Venezia), James Mangold, (A Complete Unknown) e Jacques Audiard (Emilia Pérez). I candidati agli Oscar come miglior attore non protagonista sono Yura Borisov di Anora, Kieran Culkin di A Real Pain, Edward Norton nella parte di Pete Seeger in A Complete Unknown, Guy Pearce, The Brutalist Jeremy Strong, l’avvocato Roy Cohn in The Apprentice sul giovane Donald Trump. Le nomination, annunciate oggi a Beverly Hills, hanno messo in competizione Culkin e Strong, che nella parte dei ‘fratelli coltelli’ Roman e Kendall Roy hanno contribuito alla riuscita della serie Sucession.

La Biennale di Venezia “si congratula vivamente con tutte le personalità e le produzioni nominate, e con Isabella Rossellini, candidata per il film Conclave come migliore attrice non protagonista”, dopo le nomination agli Oscar 2025. Nella rosa delle candidature sei film sono stati presentati alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, con 17 candidature complessive. I sei film nominati sono il Leone d’argento per la regia The Brutalist, di Brady Corbet, il film premiato per la sceneggiatura Io sono ancora qui di Walter Salles, Maria di Pablo Larraín, September 5-La diretta che cambiò la storia di Tim Fehlbaum, e due cortometraggi d’animazione della sezione Orizzonti della Mostra 2023, In the Shadow of the Cypress di Hossein Molayemi e Shirin Sohani, e Wander to Wonder di Nina Gantz.

Dieci candidature sono state ottenute da The Brutalist; Io sono ancora qui ha ottenuto tre candidature; Maria è stato nominato per la miglior fotografia, September 5 per la migliore sceneggiatura originale. In the Shadow of the Cypress di Hossein Molayemi e Shirin Sohani, e Wander to Wonder di Nina Gantz hanno avuto la nomination per il miglior cortometraggio d’animazione. Infine Flow, candidato come miglior film d’animazione e miglior film internazionale, ha partecipato nel 2022 al programma Venice Gap Financing Market del Venice Production Bridge alla 79/a Mostra.