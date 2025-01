Edoardo Borghini, il 63enne arrestato tre giorni fa per aver ucciso il figlio Nicolò, 34 anni, con un colpo di fucile a Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola), è stato posto agli arresti domiciliari. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e ha deciso di applicare una misura meno severa, concedendo al padre la possibilità di scontare la pena agli arresti domiciliari, ma non nella villetta dove è avvenuto l’omicidio. Borghini, infatti, sarà ospite di un familiare.

Secondo le prime ricostruzioni, la tragedia è scoppiata domenica sera, quando il giovane Nicolò è rientrato a casa dopo una serata con gli amici e ha trovato il portone del garage chiuso. La discussione tra padre e figlio si è rapidamente trasformata in una violenta lite, che ha coinvolto anche violenze fisiche e verbali, culminando nell’omicidio. Nicolò è stato colpito da due proiettili sparati da un fucile da caccia regolarmente detenuto.

Durante l’interrogatorio di convalida, Edoardo Borghini ha spiegato di non aver avuto intenzione di uccidere il figlio, ma di aver agito per fermare la sua furia, che stava aggredendo la madre. La donna, infatti, aveva riportato traumi al capo, documentati dai medici intervenuti sul posto. Borghini ha aggiunto che prima dello sparo, Nicolò aveva alzato le mani su di lui e sulla madre. In un momento di grande dolore, l’uomo ha dichiarato davanti al giudice: “Io sono già morto”.

Lo riporta FanPage.