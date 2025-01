San Valentino

L’amore è tra chi si ama sinceramente, tra due cuori che battono all’unisono. L’amore è quello che lega una madre e un figlio, l’amore che si trova in ogni gesto familiare. L’amore è nei sorrisi dei nonni, nei legami che crescono con il tempo.

“Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo” (Charles Dickens): Quindi anche noi viviamo l’amore nelle sue mille forme: amore per chi ci è vicino, per chi ci ha dato la vita, per chi ci fa sentire speciali.

Il 14 febbraio, diteci cosa significa per voi l’amore. Con un fiore, con un gesto, con una parola. L’amore è purezza, felicità, bellezza, gioia, passione, vita.

A San Valentino, delicatamente, dillo con un fiore. Buon San Valentino a tutti!

