Resta il giallo dell'ereditiera sparita, le ossa sono di animali

Da settimane l’enigma della scomparsa di Ana Maria Henao Knezevich, ereditiera statunitense di origini colombiane, continua a tenere alta l’attenzione degli inquirenti e dell’opinione pubblica. La donna è sparita il 2 febbraio scorso da Madrid, e le ricerche si sono estese fino all’Italia, in particolare sui monti vicentini, nei pressi di Cogollo del Cengio, dove si ipotizza possano trovarsi tracce decisive.

La vicenda ha avuto un nuovo sviluppo quando, nella mattinata odierna, sono stati rinvenuti resti ossei nel fiume Astico, in località Piovene Rocchette, a poca distanza da Cogollo. La segnalazione era giunta la sera precedente, indicando la zona nei pressi del Ponte Pilo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il Nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza, che hanno recuperato il materiale organico. Tuttavia, un’analisi preliminare ha stabilito che si trattava di ossa appartenenti a un grosso animale, escludendo quindi un collegamento diretto con il caso della scomparsa.

Negli ultimi mesi, le autorità spagnole, in collaborazione con quelle italiane e americane, hanno concentrato le ricerche proprio lungo la vecchia strada “del Costo”, a Cogollo del Cengio. Quest’area è stata indicata come sospetta in base ai dati del GPS dell’auto di David Knezevich, l’ex marito della donna, attualmente detenuto a Miami. Il dispositivo ha registrato una sosta prolungata in quel luogo nei giorni della scomparsa. Gli inquirenti hanno setacciato palmo a palmo la zona, avvalendosi di cani molecolari, ruspe e tecnologie avanzate. A supportare le indagini è intervenuta anche una presunta testimone, che ha riferito di aver visto un uomo somigliante a Knezevich aggirarsi nei pressi dell’area durante il periodo in cui si ritiene che Ana Maria sia scomparsa.

Ana Maria Henao Knezevich, arrivata a Madrid nel dicembre 2023, stava cercando di ricostruirsi una vita dopo un burrascoso divorzio dal marito, con cui aveva condiviso 13 anni di matrimonio e una florida attività imprenditoriale negli Stati Uniti.

La coppia aveva fondato società nel settore degli affitti turistici e della fornitura di materiale informatico, accumulando un ingente patrimonio. Tuttavia, le difficoltà legate alla divisione dei beni, con Ana Maria che reclamava il 50% delle ricchezze, sarebbero state all’origine di forti contrasti. Gli inquirenti spagnoli ipotizzano che proprio questo movente economico possa aver spinto David Knezevich a commettere il crimine.

David Knezevich, 36 anni, manager di origine serba, è stato arrestato all’aeroporto di Miami al termine di un volo proveniente da Belgrado. Su di lui gravano le accuse di sequestro di persona e coinvolgimento nella scomparsa della moglie.

Il 10 giugno scorso è comparso davanti al giudice in Florida per la lettura formale delle imputazioni. Le indagini internazionali continuano a cercare prove concrete per collegare Knezevich alla scomparsa di Ana Maria, mentre lui ha finora respinto ogni accusa.

La vicenda si arricchisce di dettagli inquietanti, ma resta ancora priva di un epilogo. La famiglia di Ana Maria, profondamente scossa, attende con ansia risposte definitive.

Intanto, le ricerche nei boschi vicentini proseguono, alimentando la speranza di risolvere il mistero che avvolge la sorte della donna. I prossimi passi degli investigatori potrebbero finalmente fare luce su uno dei casi più intricati degli ultimi anni.

Lo riporta l’Ansa.