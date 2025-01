Foggia, al via la riqualificazione dell'Anfiteatro Mediterraneo

E’ stata pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. OJ S 16/2025 il bando di gara per la procedura di gara aperta per l’esecuzione dei lavori di adeguamento funzionale, strutturale, impiantistico, acustico, dell’impianto antincendio e per l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’Anfiteatro Mediterraneo – Stralcio Funzionale 1.

L’appalto che si sviluppa sulla piattaforma telematica resa disponibile da Invitalia sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’articolo 108, comma 1 del Codice dei Contratti. Il valore dell’appalto, comprensivo dei lavori analoghi per il completamento dello Stralcio Funzionale 2 che il Comune di Foggia si riserva di poter affidare allo stesso operatore economico che risulterà vincitore della gara relativa allo Stralcio Funzionale n. 1, ex art. 76, comma 6 del Codice dei Contratti, è pari a 5.733.749,00 euro, oltre IVA.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l’ingegnere architetto Irene Licari, dirigente dell’Area 9 Opere Pubbliche PNRR. “Abbiamo centrato l’obiettivo di avviare la gara entro il 28 gennaio” spiega l’assessore all’Urbanistica, Lavori Pubblici e Rigenerazione Urbana Giuseppe Galasso. L’intero iter procedurale seguito e i dettagli della progettazione relativa alla riqualificazione complessiva e alla riapertura dell’importante contenitore culturale foggiano verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa di prossima convocazione.