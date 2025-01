San Giovanni Rotondo: "Qui ci sono io", un posto nell'aula consiliare simbolo contro la violenza di genere

Il Comune di San Giovanni Rotondo, in collaborazione con l’associazione UISP, lancia l’importante iniziativa “Qui ci sono io” nell’ambito del progetto “A passo veloce contro gli stereotipi di genere”: nella giornata di martedì 28 gennaio, alle ore 16:30, in una cerimonia che vedrà coinvolte l’amministrazione comunale, le associazioni del territorio, le scuole e i cittadini, sarà simbolicamente e permanentemente occupato un posto all’interno dell’aula consiliare “Giuseppe Sala” in memoria di tutte le vittime di femminicidio per rimarcare l’impegno dell’amministrazione contro ogni forma di violenza.

Con questo gesto si intende trasmettere un messaggio chiaro di sensibilizzazione e un impegno concreto contro la violenza di genere: l’iniziativa, infatti, ha l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo delle vittime ma anche, al contempo, di evidenziare la vicinanza dell’amministrazione comunale a una problematica sociale radicata che richiede un’azione condivisa e quotidiana, un impegno collettivo per combatterla.

«Questo posto vuoto è un simbolo potente e doloroso, ma, di sicuro, necessario. Rappresenta tutte le donne che hanno perso la vita, vittime di una violenza inaccettabile che va denunciata. Come amministrazione, ci impegniamo a promuovere politiche e azioni concrete per combattere gli stereotipi di genere e prevenire ogni forma di violenza. Il mio augurio è che sempre più persone abbiano il coraggio di denunciare affinché queste tragedie non accadano più», dichiara il sindaco Filippo Barbano.

Anche l’assessore alle Politiche Sociali, Maria Stefania Siccardi, ha condiviso il proprio pensiero: «L’occupazione permanente di questo posto, nella nostra aula consiliare, è un richiamo costante alla responsabilità collettiva: ogni giorno dobbiamo lavorare per costruire una società più giusta, dove le differenze di genere non siano mai motivo di sopraffazione. Questa iniziativa, così simbolica e potente, rappresenta un passo fondamentale in questa direzione. Ringrazio la UISP per la collaborazione e l’impegno per tenere sempre viva l’attenzione sul tema della violenza».

La cerimonia si svolgerà alle ore 16:30 presso l’aula consiliare “Giuseppe Sala” del Comune di San Giovanni Rotondo e vedrà la partecipazione di autorità locali, rappresentanti delle associazioni del territorio, scuole e cittadini.