Sorella paziente aggredisce dottoressa al Di Venere

La donna che si è scagliata contro la dottoressa e che ha 56 anni, secondo fonti sanitarie è stata arrestata.

La vittima, che ha 46 anni, ha riportato un trauma facciale. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio nel reparto di emergenza urgenza dell’ospedale.

Secondo quanto ricostruito finora, il medico avrebbe preso in carico un uomo con un’ernia inguinale e dopo avere praticato una manovra e fatto rientrare l’ernia, ha chiesto un consulto in Chirurgia per evitare al paziente di tornare in ospedale e prenotare la visita. Mentre l’uomo assieme al medico attendevano l’arrivo del chirurgo, la 56enne avrebbe fatto irruzione nel Pronto soccorso e colpito al volto la 46enne. A bloccarla ci hanno pensato i colleghi della vittima e sul posto è intervenuta la polizia che, secondo quanto riferiscono fonti sanitarie, ha arrestato la 56enne.

