Affitti brevi: interrogativi sulla legge 191/2023 e sui controlli a Manfredonia

Il Circolo di Manfredonia del partito Fratelli d’Italia, con nota a firma del responsabile comunale Vincenzo Lo Riso, ha inviato una lettera formale al Sindaco di Manfredonia e, per conoscenza, al Prefetto di Foggia, per richiedere chiarimenti in merito alla normativa sugli affitti brevi introdotta dalla legge 191 del 2023 e sulla sua applicazione a livello locale.

La normativa, entrata in vigore il 1° settembre 2024, prevede che tutte le strutture ricettive adibite agli affitti brevi siano munite di un codice identificativo unico (CIN). Tale misura ha l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza per gli ospiti attraverso l’adeguamento a specifici requisiti: l’installazione di sistemi di rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, oltre alla dotazione obbligatoria di un estintore portatile.

Secondo il Circolo, in Italia circa 600mila immobili vengono destinati a locazioni turistiche, ma una larga parte risulterebbe ancora priva di adeguati controlli e non conforme agli standard di sicurezza richiesti. Anche a Manfredonia, si segnala il proliferare di strutture ricettive non regolamentate, spesso frutto della trasformazione di civili abitazioni in alloggi turistici.

Le richieste al Comune di Manfredonia

Il Circolo di Manfredonia ha formulato tre quesiti specifici alle autorità comunali:

Dirigenti responsabili: Quale dirigente è stato incaricato di sovrintendere ai controlli previsti dalla legge 191 per le strutture ricettive?

Forze dell’ordine coinvolte: Quali e quanti vigili urbani sono stati assegnati al controllo della sicurezza e al rispetto della normativa relativa al codice CIN?

Entrate da tassa di soggiorno: Qual è l’ammontare totale della tassa di soggiorno incassata nel 2023 e nel 2024?

La lettera sottolinea che il rispetto di tali norme non è solo una questione burocratica, ma una necessità fondamentale per la sicurezza di turisti e cittadini. L’assenza di controlli adeguati potrebbe infatti rappresentare un serio pericolo in caso di incidenti, come fughe di gas o incendi.

Il Circolo ha richiesto una risposta scritta entro 30 giorni dalla presentazione della lettera, riservandosi di coinvolgere ulteriori organi istituzionali, tra cui il Prefetto e i Vigili del Fuoco, qualora non venissero fornite risposte chiare e tempestive.