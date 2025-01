Manfredonia – In riferimento all’articolo pubblicato sul quotidiano L’Attacco in data 23 gennaio 2025, dal titolo “La relazione di Pacella su ASE”, l’Amministratore Unico di ASE SpA, Dott.ssa Marcello Danisi, esprime un fermo dissenso sui contenuti, le motivazioni, le premesse (anche contabili), i commenti e le conclusioni della relazione redatta dall’Arch. Cristoforo Pacella.

“Dispiace dover constatare – afferma Danisi – la mancata attivazione di un confronto e di un contraddittorio tecnico preventivo, o almeno durante l’analisi, da parte del professionista incaricato. Un dialogo di questo tipo avrebbe certamente evitato rielaborazioni infondate, supportate da paragoni discutibili e, in alcuni casi, del tutto inappropriati e fuorvianti con realtà territorialmente ed esperienzialmente diverse.”

Criticità nei dati e approfondimenti in corso

La Governance di ASE, insediatasi appena 9 mesi fa, ha immediatamente avviato un approfondimento in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e il supporto di tecnici specializzati del settore. Tale processo – sottolinea l’Amministratore Unico – sta facendo emergere criticità nei dati presi come riferimento nella relazione di Pacella.

“Il nostro obiettivo – aggiunge – è fornire a breve un articolato elaborato all’Ente Comunale, che ricostruisca con precisione il percorso di ASE negli ultimi anni, le sue effettive performance, le difficoltà affrontate e superate, senza alcuna omissione e senza le erronee percezioni, pur incolpevoli, che sembrano aver condizionato la relazione e le sue conclusioni.”

L’impegno per la città e la comunità

Il dr. Marcello Danisi conclude sottolineando come questa presa di posizione sia “doverosa per garantire una valutazione equilibrata e adeguata, a tutela dell’interesse pubblico, di ASE e del valore che essa rappresenta per la città e la comunità di Manfredonia. La nostra Governance è pienamente impegnata a offrire un contributo utile in questa direzione.”

L’attesa ora è per il documento di controanalisi che ASE presenterà, al fine di fare chiarezza sullo stato di salute e sulle prospettive della società partecipata.